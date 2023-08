Le rôle caché de la Mauritanie dans le Qatargate

Le pays africain est impliqué dans le scandale du Parlement européen depuis le début, mais l’attention s’est toujours tournée ailleurs.

Parmi les pays impliqués dans le prétendu scandale de corruption au Parlement européen, le soi-disant Qatargate , il n’y a pas que le Qatar et le Maroc : il y a aussi la Mauritanie, un pays d’Afrique de l’Ouest plutôt pauvre qui a peu de relations avec l’Union européenne, il s’est retrouvé en l’enquête du parquet fédéral belge sur cette affaire, toujours en cours. L’implication de la Mauritanie était déjà connue dès les premiers jours du Qatargate, mais entre-temps, les journaux et les initiés l’ont presque oublié. Probablement parce que les tentatives d’influence qu’aurait faites la Mauritanie n’ont pas eu de répercussions concrètes.

Il y a quelques jours, le site d’information Politico faisait le point sur l’implication de la Mauritanie dans cette affaire.

Dans les documents d’enquête lus par Politico, le rôle de la Mauritanie apparaîtrait plutôt linéaire, même si évidemment toutes les allégations restent à prouver (il n’est pas clair si et quand un procès commencera). Selon ce qu’a dit aux magistrats Pierantonio Panzeri , l’ancien parlementaire européen du Parti démocrate devenu lobbyiste, considéré au centre du réseau présumé de corruption, le gouvernement mauritanien a voulu améliorer son image au sein des institutions européennes et entre 2019 et 2022, il aurait donné environ 200 mille euros à Panzeri pour atteindre cet objectif.

Il est tout à fait légitime qu’un pays engage des lobbyistes pour se tisser un réseau de relations avec des responsables et des hommes politiques de l’Union européenne : il faut savoir si Panzeri a accepté de l’argent de la Mauritanie lorsqu’il était encore en poste, c’est-à-dire avant le printemps 2019, ou si en a ensuite utilisé l’argent que le gouvernement mauritanien lui avait donné pour soudoyer des députés européens en exercice.

Il semble que même Francesco Giorgi, le principal collaborateur de Panzeri, ait largement confirmé le témoignage de Panzeri. En janvier de cette année, Il Sole 24 Ore avait publié un article qui contenait divers extraits d’une conversation entre Giorgi et les magistrats du parquet fédéral belge, dans laquelle Giorgi aurait déclaré : « nous sommes allés à l’ambassade de Mauritanie [… ] et nous avons rencontré leur ambassadeur et celui saoudien qui voulaient des informations sur ce qui se disait au Parlement européen de leur pays. J’ai loué mon appartement à l’ambassadeur qui m’a payé 1 500 euros plus 300 de frais. Panzeri a pris 25 000 euros en espèces. Même en Mauritanie, ils ont un problème d’image», et pour cette raison, ils avaient «engagé Panzeri pour obtenir des conseils sur ce qu’il fallait faire».

Le problème d’image de la Mauritanie concerne principalement le non-respect des droits de l’homme par le gouvernement.

La Mauritanie a été le dernier pays à abolir l’esclavage, en 1981, mais en réalité c’est encore une pratique répandue . Le pouvoir est distribué dans un système rigide de castes dans lequel la population d’origine arabo-berbère (qui est minoritaire) occupe le sommet de la pyramide sociale et hiérarchique, tandis que les Mauritaniens noirs (répartis en diverses ethnies) occupent les échelons les plus bas : certains d’entre eux continuent d’être explicitement exploités par le biais d’un système d’esclavage, qui comptait en 2018 environ 95 000 personnes sur les 4 millions d’habitants du pays.

L’Union européenne a reconnu à plusieurs reprises les énormes limites du respect des droits de l’homme en Mauritanie. En 2014, le Parlement européen a nommé un militant anti-esclavagiste mauritanien bien connu, Biram Dah Abeid , longtemps persécuté par le gouvernement local , pour remporter le prix Sakharov pour la protection de la liberté de pensée, la plus importante reconnaissance pour l’humanité. droits en Europe.

Cinq ans plus tard, en 2019, alors qu’il était président de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen , Panzeri a effectué une visite officielle en Mauritanie dont il a également parlé sur sa page Instagram. Entre autres choses, Panzeri a déclaré avoir rencontré le président Mohamed Ould Abdel Aziz, arrivé au pouvoir en 2008 après un coup d’État, et divers ministres. Panzeri a décrit la visite et les rencontres en termes très positifs : « Il y a eu des échanges de vues importants, au cours desquels j’ai précisé que l’Union européenne ne veut pas donner de jugements ou de leçons. On veut juste donner des conseils parce que je crois qu’il y a du progrès dans le pays, même si c’est difficile de communiquer ».

Il semble que les efforts de Panzeri pour améliorer l’image de la Mauritanie au sein des institutions européennes se soient surtout concrétisés dans une conférence sur les droits de l’homme organisée dans un luxueux palais des congrès de Nouakchott, la capitale mauritanienne. Emanuela Del Re, envoyée spéciale de l’Union européenne pour le Sahel, a déclaré à Politico que l’idée initiale de la conférence était venue de Maria Arena , une eurodéputée belge d’origine italienne considérée comme très proche de Panzeri, mais qui n’a jusqu’ici été impliquée que marginalement dans le sondage.

Outre Panzeri et Giorgi, la conférence de Nouakchott a réuni quelques parlementaires européens et des fonctionnaires de la Commission européenne. À un moment donné, le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, s’est également présenté. « Il est arrivé au début de la conférence sans dire un mot, s’est assis, a écouté quelques discours, puis est parti », a déclaré à Politico une personne qui a assisté à la conférence en tant qu’orateur . Une circonstance « vraiment étrange », a-t-il commenté.

Selon les documents d’enquête lus par Politico , Panzeri a déclaré au parquet fédéral que celle tenue à Nouakchott était « une conférence importante », « dont Giorgi et moi avons profité pour renforcer notre collaboration avec le ministre mauritanien des affaires étrangères et le président » . Panzeri lui-même, cependant, a admis qu’après la conférence, il n’y avait pas d’autres développements pertinents. Précisément en juin 2022, l’Union européenne et la Mauritanie ont signé un accord qui permettait aux pêcheurs européens d’aller jusque dans les eaux mauritaniennes en échange d’un paiement d’environ 60 millions d’euros par an : mais c’est une somme plutôt petite et limitée, tant pour l’Union européenne Union et somme toute pour la Mauritanie. Au cours de la dernière année, le ratio n’a pas subi de changements majeurs.

« Peut-être que la meilleure démonstration du peu d’association de la Mauritanie avec le Qatargate est le fait que lorsque le Parlement européen a resserré ses directives concernant les rencontres avec des diplomates étrangers, après l’annonce du scandale, il a fixé des règles précises pour les fonctionnaires du Qatar et du Maroc, entre autres. d’autres, mais n’incluaient pas les mauritaniens», écrit Politico .

Source: ilpost.it