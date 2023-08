Le retour de l’instabilité politique frappe à nouveau le Niger

Il n’y a pas si longtemps, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken (1962-61), a fait l’éloge du gouvernement de la République du Niger lors d’une visite officielle, le qualifiant d' »exemple de démocratie ». Parmi des pays comme la République du Mali et le Burkina Faso, où des coups d’État impétueux ont été déclenchés depuis 2000, le Niger était sans aucun doute une distinction avec laquelle il fallait compter par rapport à ses voisins.

Mais ces derniers temps, la saisie et la destitution du Gouvernement et des pouvoirs de l’État, qui en était un véritable exemple, laisse le Niger dans les cordes et dans un environnement fluctuant et confus, car des membres de la Garde présidentielle ont déposé le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum (1960-63 ans), après le second tour de l’élection présidentielle tenu en février 2021, en remplacement de Mahamadou Issoufu (1952-71 ans).

Ce 26/07/2023, le groupe de militaires qui se faisait appeler le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), est apparu à la télévision nationale pour faire connaître l’exclusion du président, ainsi que la suspension des institutions et de la terre et frontières aériennes. En principe, ils ont arrêté le président à l’intérieur du palais présidentiel, clôturé les accès aux ministères et bloqué les frontières. Par la suite, ils ont nommé Abdourrahmane Tiani (1961-62 ans) chef de l’Etat. Il s’agit de la deuxième tentative subie par le Niger, après qu’à la mi-2021, les autorités ont fait échouer une tentative de soulèvement militaire contre le président deux jours seulement avant son investiture.

Avec ces vanneries, le Niger est l’une des rares démocraties encore debout dans la ceinture sahélienne qui s’étend à travers le continent africain, mais après la prise de contrôle par l’armée, on s’inquiète beaucoup de ce que cela peut impliquer pour la région difficile.

La contribution et l’interposition directe de l’armée nigérienne dans les opérations politiques est érigée depuis longtemps en tendance répétitive. Pour cette raison, encore une fois, le ramalazo de ces jours est encadré dans le facteur coup. Les réponses des différents acteurs étrangers peuvent également servir à se rapprocher de la réalité qui sous-tend cette lutte mondiale.

Au départ, le préambule médiatique qui touche le Niger, que la grande majorité des médias d’information qualifie d’un des États les plus pauvres de la planète, cite quelques variables qui démontrent les fortes difficultés subies par cette population, est puissamment frappant.

A ce sujet, on nous dit que plus de 60% des habitants doivent vivre pratiquement dans la misère, les chiffres de la mortalité infantile et de la malnutrition sont parmi les plus dominants du continent africain. Ensemble, le taux de natalité important est souligné, ce qui présente simultanément une population assez jeune.

Cependant, derrière cette couverture réelle et inclémente, se cache un autre secret caché : le Niger n’est pas un pays pauvre, mais plutôt un État où la pauvreté touche presque tout le monde. La production d’uranium pourrait produire des ressources substantielles pour aider les pétitions des citoyens. Or, son exploitation, mais surtout la répartition de ses bénéfices au lieu de retomber sur le pays, finit entre les mains des multinationales qui complotent à outrance et dans les cercles de l’élite politique locale. De plus, l’efficacité des réserves inexploitées d’or, de pétrole et d’autres minéraux font de ce territoire la cible de forces centrifuges dévastatrices.

La dépendance à la productivité agricole, mise à mal par des catastrophes naturelles majeures, telles que les sécheresses et une planification gouvernementale essentiellement incompétente ou illusoire, soumet parfois la population dans son ensemble à des périodes de famine, ce qui signifie que la sujétion à l’aide humanitaire augmente. Sans intervenir, cette exploitation forestière effrénée a conduit à une déforestation presque totale des forêts du Niger.

Pour le reste, le déséquilibre politique est le prétexte utilisé en ce moment par les putschistes pour appuyer leur intervention. En remontant dans le temps, il faut se référer au mandat de Mamadou Tandja (1938-2020), président du Niger du 24/11/1999 au 18/02/2010, date à laquelle il a été destitué et arrêté par les militaires au milieu d’une discorde pour l’expansion de son ordre.

Dans ces tronçons, l’objectif de Tandja était de restaurer la constitution et d’ouvrir la voie à sa troisième réélection, mais ils se sont heurtés à une bonne partie des forces politiques et sociales de l’opposition, qui n’ont pas hésité à acclamer la participation du coup d’État. Lorsque Tandja a évincé le Parlement et la Cour constitutionnelle, l’opposition à son mandat s’est accrue dans les secteurs. Le référendum conséquent qui a accordé ces transformations, ainsi que les élections législatives et municipales, les deux appels repoussés par la force d’opposition, ont considérablement intensifié les hauts et les bas politiques.

« Le coup d’État militaire consommé au Niger menace de démêler la stratégie des États occidentaux d’opérer contre les islamistes alors qu’ils prolifèrent à travers le continent et pourrait donner à la Russie une avance dans son ambition d’étendre son influence dans la région »

Des années plus tard, certaines sources indiquent cette tentative du président déchu d’amplifier une méthode autocratique. Cependant, d’autres soulignent que les dernières marches diplomatiques de Tandja n’avaient pas plu à certaines forces locales et étrangères. Les voyages au Venezuela et en Libye en quête de soutien compte tenu des mises en garde de la communauté internationale pour empêcher l’assistance, ou de l’intérêt de l’Inde, de la Chine ou de l’Iran à gagner l’exploitation des réserves d’uranium, n’auraient pas plu au gouvernement français et au conglomérat nucléaire multinational. Areva.

L’apathie incertaine de l’Occident envers le coup d’État perpétré, ainsi que les manifestations de ses dirigeants rappelant la volonté de préserver et de respecter les traités signés à ce jour, peuvent aider à entrevoir le contexte qui se dessine.

Avec quoi, l’indiscrétion des militaires nigériens dans l’histoire politique a été une constante à travers le temps. On dit dans la rue qu’à chaque fois qu’une réunion de cabinet ministériel spécifique est promue, l’armée reste prête et disposée à toute action.

Depuis les années 1960, quatre coups d’État et autant de revendications, et après cinquante ans d’indépendance, plus d’une vingtaine se sont cristallisées sous un régime militaire. En outre, quarante des quarante-neuf gouvernements ont accueilli le leadership des militaires, quatre des six présidents ont également été militaires, ainsi que des postes importants dans la structure institutionnelle.

Ensuite, la politisation de l’armée trouve ses origines dans la phase précoloniale, lorsque l’épanouissement des chefs de guerre locaux déterminait visiblement l’avenir politique. Sous le colonialisme français, cette condition sociale était accommodée dans ce scénario, et si en principe les supérieurs de l’armée coloniale attribuaient leur domination, la tempérance des chefs de guerre les divertissait en attendant les changements de positions.

Plus tard, la coïncidence d’éléments externes et internes tels que la famine, les contraintes financières, les exigences sociales, la rigidité avec les agents étrangers, etc., a servi à un moment ou à un autre d’engrenage à l’intrusion militaire. Ce chant de coups et de bellicisme a fini par les politiser. L’analogie d’une partie de la classe politique avec les courants militaires, suivie d’une transition menée par eux, finit par justifier le coup d’état de l’auto et installe la gestion du pouvoir à la merci des commandants militaires.

Le Niger doit faire face à un autre inconvénient qui conditionne formellement son travail politique. Disons que la lutte avec la communauté taureg ou la présence de l’organisation djihadiste al-Qaïda du Maghreb islamique (AQMI) dans les pays voisins sont des ingrédients incontournables.

Et c’est que, depuis plusieurs décennies, le peuple Taureg implore un pacte afin de profiter des richesses qui existent dans leur démarcation, et qui à ce jour ont été exploitées par les administrations centrales du Niger et n’ont conjecturé aucun progrès pour la population taureg. Les alliances de paix avec le gouvernement Tandia, en partie dues à l’attrait des acteurs occidentaux pour ne pas amplifier l’insécurité dans la région après la confirmation des beaux jours d’AQMI et de certains États limitrophes peu disposés à intensifier la fragilité régionale, ont été une échappatoire ouverte pour demandes taureg.

L’existence des groupes djihadistes et les attaques contre les forces gouvernementales locales dans un espace peu contrôlé, ont déclenché les lumières d’alarme dans les ambassades locales et internationales. La probabilité que le Niger soit confronté à un environnement de mutabilité politique n’obéit pas aux intérêts de ces acteurs, qui d’une certaine manière seraient décryptés comme un soutien implicite au coup d’État en cours, à la recherche d’un autre gouvernement plus puissant et à conformément au schéma esquissé à l’étranger pour l’ensemble de la région.

À ce stade, le coup d’État au Niger a eu lieu à un moment d’inconstance maximale au Sahel. Au cours des quatre dernières années, douze tentatives de coup d’État ont été promues dans huit pays comme le Soudan, le Mali, le Tchad, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et maintenant le Niger. L’État nigérian est l’un des plus décadents et est dévasté par le terrorisme djihadiste. Le mécontentement social et l’incapacité du gouvernement à réprimer ces menaces ont favorisé l’émergence de juntes militaires encouragées par le groupe Wagner.

Inutile de dire que la société mercenaire russe a étendu ses tentacules dans la région aux dépens de la République française, fournissant des armes et une assistance militaire à ces gouvernements. En retour, Wagner domine les ressources naturelles importantes et succulentes de la région.

Le Niger était l’un des derniers alliés occidentaux au Sahel après que les dirigeants putschistes du Mali et du Burkina Faso se sont rapprochés de la Fédération de Russie. L’ancienne colonie française est essentielle pour les États européens en raison de ses ressources naturelles, principalement l’uranium, combustible indispensable à l’obtention de l’énergie nucléaire, dont le Niger est le principal exportateur vers l’Union européenne (UE).

La France, où 70 % de l’électricité dépensée chaque année est produite dans ses centrales nucléaires, a importé 15 à 17 % de son uranium du Niger au cours de la dernière décennie. Malgré tout, ce montant est passé à plus d’un tiers en 2022. Selon le journal britannique « Financial Times », spécialisé dans l’actualité économique et économique, la junte militaire a suspendu l’exportation d’uranium vers la France.

Et comme si cela ne suffisait pas, le Niger est essentiel pour la sécurité nationale et le contrôle des voies migratoires. Il abrite actuellement une base avec des drones nord-américains et abrite 1 500 soldats français qui se sont retirés du Mali après le coup d’État et la fin de l’« opération Barkhane », composée des forces armées françaises et des forces armées d’acteurs alliés locaux du Sahel, dont la priorité était de lutter contre le terrorisme et les groupes d’insurgés dans la région. La nécessité d’un gouvernement militaire lié à Wagner au Niger pourrait affecter l’approvisionnement énergétique européen et aggraver l’instabilité de la région.

La France, l’ancien acteur colonial, et les États-Unis ont des bases militaires et tous deux ont fermement condamné le coup d’État, tout comme l’ONU, l’UE et l’Union africaine (UA). Qui ne l’a pas fait est le fondateur du groupe Wagner, Yevgueni Prigozhin (1961-62 ans), qui l’a décrit comme un succès.

« Ce qui s’est passé au Niger n’est rien d’autre que le combat du peuple nigérien contre ses colonisateurs », a littéralement exposé le fondateur du groupe de mercenaires sur une chaîne Wagner Telegram.

Il faut rappeler à cet égard que Wagner est déjà actif dans au moins huit pays africains. Outre le Burkina Faso, la Libye, la Centrafrique et le Mali, ses mercenaires sont disséminés au Soudan et sont censés opérer au Tchad et négocier avec les gouvernements du Zimbabwe et de l’Erythrée.

Sans aucun doute, la préoccupation internationale est que les nouveaux dirigeants du Niger se détournent de leurs alliés occidentaux et, à leur tour, se rapprochent de la Russie. Si tel était le cas, le Niger maintiendrait le cap du Burkina Faso et du Mali qui, après avoir subi deux coups d’État militaires distincts, ont oscillé vers Moscou.

Mais alors que le Niger a frappé contre sa propre insurrection djihadiste et son armure rurale, il semblait plus stable que ses propres voisins. Selon le projet « Armed Conflict Location and Event Data », le nombre de décès dus à la violence politique depuis 2021 a été plus faible au Niger.

Les militaires qui ont pris le pouvoir ont objecté que la menace djihadiste et le devoir de lutter contre l’insurrection ont été la principale justification de la destitution de Bazoum. Amadou Abdramane, qui s’exprimait au nom de la junte, a évoqué la « détérioration de la situation sécuritaire » et l’évolution socio-économique désastreuse comme principales raisons de la prise du pouvoir. Leur allégation aurait simplement pu être faite par les meneurs du coup d’État chez n’importe lequel des voisins du Niger, malgré l’environnement différent sur le terrain.

Compte tenu des coups d’État générés dans les deux États et de l’apparition de milliers de mercenaires lourdement armés du groupe Wagner au Mali, les ravages causés par les attaques djihadistes ont augmenté de façon exponentielle depuis que l’armée a pris l’initiative.

De même, de nombreux incidents de violations des droits de l’homme ont été documentés, notamment les attaques contre des centaines de civils au Mali par les forces de sécurité et des combattants étrangers.

Le gouvernement de Bazoum a également travaillé avec des États européens pour tenter d’endiguer la marée migratoire à travers la mer Méditerranée, en supposant d’abriter des centaines de migrants des centres de détention en Libye. De même, il s’est développé avec compétence et main forte à l’égard des trafiquants d’êtres humains, qui est devenu un point de transit clé entre les autres territoires d’Afrique de l’Ouest et ceux du Nord du continent.

Si les militaires appellent les troupes occidentales et onusiennes à renoncer au Niger, comme ils l’ont déjà fait au Mali et au Burkina Faso, ce serait un coup dur pour la lutte contre une insurrection islamique qui pourrait opérer à un rythme vertigineux pour exploiter les fluctuations.

Tant dans divers groupes Telegram que dans les médias d’État, il y a eu des émissions pro-russes qui font référence au coup d’État comme un conduit pour l’irruption de la Russie au Niger. Amen, qu’un porte-parole du Kremlin a appelé à la libération immédiate de Bazoum et à une résolution pacifique de la crise.

Malgré l’importance de certains partisans du coup d’État agitant des drapeaux russes et discréditant la France, l’ancienne puissance coloniale, il n’y a aucune confirmation ou preuve d’une quelconque implication russe dans le coup d’État militaire. Le Niger attend donc que les dirigeants de la junte défendent ses liens avec l’Occident ou rivalisent plutôt avec ses voisins pour l’adhésion à la nouvelle sphère de domination russe en Afrique.

Le Niger rejoint ainsi les juntes militaires des États voisins du Mali et du Burkina Faso, arrivés au pouvoir respectivement en 2021 et 2022, et tous deux soutenus par la Russie.

A la lumière de ce qui précède, la Russie se distingue par sa forte présence sur le continent africain, ainsi qu’au Niger, par des contacts politiques au plus haut niveau et par la présence militaire de la compagnie militaire Wagner. Examinons brièvement le Tchad et la Mauritanie, les deux autres pays du Sahel gouvernés par les militaires. Premièrement, dans le pays mauritanien, il y a un chef militaire démocratiquement nommé et, deuxièmement, au Tchad, le général Mahamat Déby Itn (1984-39 ans) est au pouvoir depuis 2021, fils du président qui, depuis 1991, administre la nation avec une lourde charge. main.

Cette nouvelle tempête d’incertitude dans la région sahélienne a beaucoup à voir, de l’avis de divers observateurs, avec une longue querelle entre la Russie et l’Occident sur le poids spécifique dans une zone qui jouit d’abondantes ressources naturelles de richesses minérales et pétrolières et d’une grande potentiel en matière d’énergies renouvelables. Sans oublier sa remarquable adéquation géostratégique.

En son temps, Bazoum était un allié occidental majeur impliqué dans la lutte contre l’extrémisme et les gangs criminels dominants au Sahel. Avec quoi, ce qui est réglé ici est une perte politique cruciale. Évidemment, c’est un bilan terrible pour la France, qui fut la puissance colonisatrice jusqu’à l’indépendance du Nigeria en 1960.

Après la syncope de la décolonisation, le Niger a connu quelques événements de coups d’état. Récemment, en mars 2021, le gouvernement nigérian a signalé la capture de plusieurs putschistes avant l’investiture de Bazoum, confrontant les partisans de Hahaman Uusmane, un ancien président qui a dénoncé les résultats électoraux, se proclamant vainqueur de ces élections.

Bazoum était ministre de l’intérieur avant de devenir président et très proche du président sortant. L’opposition l’a discrédité pour être un continuiste avec la modalité politique efficace, en préservant les politiques précédentes qu’il a librement démissionnées après deux mandats. Par conséquent, Bazoum a entraîné une forte opposition qui s’est soldée par une tentative de coup d’État ratée il y a deux ans.

« Les événements déclenchés au Niger montrent la lenteur de la démocratie envisagée en Afrique, aujourd’hui menacée et chantée »

L’effort de coup d’État au Niger a suscité plusieurs réactions internationales. Parmi eux, les États-Unis, les Nations unies et l’UE ont désapprouvé ces graves événements. Pour l’instant, l’UE a interdit leur aide, tandis que Washington menace de prendre les mêmes représailles si le coup d’État se poursuit. Et sur le plan régional, l’UA et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), deux organisations auxquelles appartient le Niger, ont également ajouté à la condamnation.

Il convient de noter la réaction de la Russie où le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov (1950-73 ans), a lancé un appel pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays nigérien. Comme je l’ai déjà mentionné, les drapeaux russes ont été agités à tout moment lors des manifestations pro-coup d’État qui ont eu lieu ces jours-ci au Niger, tout comme cela s’est produit lors des coups d’État au Mali et au Burkina Faso.

En conséquence, le coup d’État militaire consommé au Niger menace de démêler la stratégie des États occidentaux pour opérer contre les islamistes alors qu’ils prolifèrent à travers le continent et pourrait donner à la Russie une certaine avance dans son ambition d’étendre son influence dans la région.

Les événements déclenchés au Niger montrent la lenteur des progrès de la démocratie envisagée en Afrique, désormais menacée et soumise au chantage, et bien que le bloc économique régional ouest-africain ait l’intention de s’entendre sur une solution pacifique, la stabilité est plus méprisable qu’elle ne l’a été ces derniers temps.

Fini le sentier du Niger en tant que plus grand allié de l’Occident dans la région, qui avait été considéré comme un véritable rempart contre les nombreux désordres et l’influence russe toujours plus répandue.

