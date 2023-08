Le putschiste nigérien rencontre la junte liée à Wagner au Mali

Le général Salifou Modi, l’un des officiers nigériens qui ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État militaire la semaine dernière, s’est rendu au Mali mercredi, selon la présidence malienne, au milieu de spéculations sur un possible intérêt pour le groupe de mercenaires Wagner, qui est présent dans le pays.

Le président de la Transition, Assimi Goita, a accueilli mercredi Modi et une importante délégation militaire du Niger, selon des photos et une déclaration publiée sur Facebook par la présidence malienne.

Modi a qualifié la réunion de « s’inscrivant dans un contexte régional complexe », a déclaré la présidence malienne, et a remercié les autorités maliennes « pour leur soutien et leur accompagnement depuis l’arrivée au pouvoir du CNSP », en référence au Conseil national pour la défense de la patrie, où Modi est présentement vice-président.

Des centaines d’entrepreneurs de Wagner ont été déployés au Mali à l’invitation de la junte militaire du pays pour réprimer une insurrection islamiste qui se prépare dans une zone où les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger se rejoignent.

Le patron de Wagner,Yevgeny Prigozhin, a célébré la semaine dernière le coup d’État dans ce pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, affirmant que sa société militaire privée pourrait également aider dans des situations comme celle qui se déroule au Niger.

L’éviction dramatique du président nigérien Bazoum la semaine dernière a alarmé les dirigeants occidentaux, dont les États-Unis et la France, qui sont des acteurs clés de la répression nigérienne contre les insurrections islamistes locales.

Les responsables américains ont averti que le groupe de mercenaires russes pourrait désormais rechercher de nouvelles opportunités au Niger. « Je ne serais pas surpris de voir Wagner essayer d’utiliser cette situation à son avantage, comme ils ont essayé d’utiliser d’autres situations en Afrique à leur avantage », a déclaré mercredi le porte-parole du département d’Etat, Matt Miller.

Miller a ajouté que « toute tentative des chefs militaires nigériens d’amener les forces de Wagner au Niger serait un signe, un autre signe, qu’ils n’ont pas à cœur les meilleurs intérêts du peuple nigérien ».



La présidence malienne a publié des photos et une déclaration sur Facebook annonçant que le président par intérim du pays, Assimi Goita, avait arrêté mercredi une importante délégation militaire du Niger. Présidence du Mali

Un certain nombre d’enquêtes menées par CNN et d’autres groupes de défense des droits humains ont révélé que les Wagner étaient impliqués et complices d’atrocités contre des civils au Soudan, au Mali et en République centrafricaine, où ils étaient employés pour aider les forces de défense locales à contrer les insurrections et les insurrections et à réprimer l’opposition.

Réaction mixte

Le coup d’État a déclenché une réaction divisée des pays de la région du Sahel, où la menace de l’extrémisme militant a ces dernières années déstabilisé les gouvernements locaux et conduit à l’instabilité.

Lundi, les gouvernements du Mali et du Burkina Faso ont déclaré qu’ils considéreraient toute intervention militaire comme un « acte de guerre » contre eux et ont mis leurs armées en état d’alerte.

Le communiqué de la présidence malienne indique que le général Modi a déclaré à son hôte qu’il était venu explorer « les voies et moyens de renforcer notre coopération sécuritaire à un moment où certains pays envisagent une intervention militaire dans notre pays ».



Le fondateur et financier de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a été aperçu jeudi à Saint-Pétersbourg, en Russie, selon des témoignages liés au groupe de mercenaires Orchestra_W/Telegram

Prigogine célèbre le coup d’État au Niger, dit que son groupe Wagner peut aider

Cette déclaration intervient après que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a menacé dimanche de recourir à la force si le président déchu du Niger, Mohamed Bazoum, n’était pas réintégré dans une semaine.

La CEDEAO a également imposé une interdiction de voyager et un gel des avoirs aux responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d’État, ainsi qu’aux membres de leur famille et aux civils qui acceptent de participer à toute institution ou gouvernement établi par les responsables.

Le Burkina Faso et le Mali ont exprimé leur solidarité avec les autorités nigériennes et ont déclaré qu’ils ne participeraient à aucune mesure de la CEDEAO contre le Niger, qualifiant les sanctions « d’illégales, illégitimes et inhumaines ». La Guinée a également exprimé lundi sa solidarité avec le Niger.

Tim Lister, Christian Sierra et Jennifer Hansler de CNN ont contribué à ce rapport.

Source : cnn.com