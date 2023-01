Le procès « politique » tend à s’effacer.

À bien y regarder, la réponse est conditionnée par le régime politique où ce type de procès apparaît. Selon la formulation d’Otto Kirscheimer*, c’est « un procès criminel d’un adversaire politique pour des raisons politiques ». En démocratie, où le pluralisme est la règle et la justice indépendante, le procès politique tend à s’effacer.

L’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz comparaîtra devant le tribunal le 25 janvier pour répondre d’accusations de corruption, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite. Ses défenseurs, qui pensent que leur client fait l’objet d’un procès politique, affirment que le greffe a reçu l’ordre de ne pas leur envoyer de documents. Me Brahim Ould Ebety, président du barreau national de Mauritanie, a contesté ses allégations. Selon lui, les documents ont été envoyés. Il a également remis en question l’idée que le procès contre l’ancien président était un procès « politique ».

« Je crois que dès lors qu’on entend les types d’infractions reprochées à l’ancien président, on doit exclure le politique, estime le bâtonnier. C’est un procès de droit commun où un ancien président est appelé à répondre d’un ensemble d’infractions. J’ai expliqué au président de la Cour, et il est dans le même état d’esprit, que nous tenons à ce que ce procès soit le procès unique du genre en termes de garantie de l’ensemble des droits de la défense pour tout le monde. » , raconte à RFI ce mardi Me Ebety.

Otto Kirscheimer* est, selon Wikipedia un juriste et politique allemand dont les travaux théoriques ont porté essentiellement sur l’État et la Constitution. Juif et socialiste, Otto Kirchheimer est contraint de fuir le nazisme dès l’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste. Il part à Paris, où il enseigne auprès de l’Institut de Recherche Sociale (Institut für Sozialforschung) de Francfort-sur-le-Main, qui est alors en exil à Paris. L’Institut s’installant ensuite aux États-Unis, Kirchheimer le suivra outre-atlantique en 1937.

Il est considéré comme l’un des principaux théoriciens allemands de l’État.

Ahmed Ould Bettar