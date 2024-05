Le Premier ministre à l’ouverture du sommet USA-Afrique

Mohamed Ould Bilal Messoud, a participé, mardi, à Dallas, aux États-Unis d`Amérique, au nom de Son Excellence le président de la République, président de l`Union africaine, M.Mohamed Ould Cheikh El-Ghazwani.

Ce sommet donnera à notre pays, qui assure la présidence tournante de l`Union africaine, l`occasion de présenter la vision de l`avenir du continent telle qu`elle est perçue par les Africains et les meilleurs moyens de réaliser les aspirations des peuples du continent au progrès et à la construction d`un développement durable à travers son aspiration à établir un partenariat solide avec les États-Unis d`Amérique.

Le sommet sera également l`occasion de discuter et d`échanger des points de vue sur la manière dont les ressources peuvent être canalisées pour soutenir financièrement et technologiquement la production d`énergie et le développement des infrastructures en Afrique.