Le Président souligne l’importance d’une coordination internationale

Le Président de la République souligne l’importance du renforcement d’une coordination internationale pour faire face aux défis sécuritaires dans la région du Sahel.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel a souligné, mardi à Cordoue (Espagne), l’importance de renforcer la coordination entre tous les pays du monde pour relever les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays de la région du Sahel.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de la séance d’ouverture à huis clos du Sommet de l’initiative d’Al Aqaba, le Président de la République a affirmé que ces défis sont devenus une menace qui dépasse les frontières de la région.

Son Excellence a souligné l’importance du G5 Sahel en tant que cadre de coordination stratégique et d’échange d’informations, qui doit être maintenu et renforcé.

Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également abordé l’approche mauritanienne dans le domaine du renforcement de la sécurité et de la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.

Ont participé à la séance à huis clos en plus du Président de la République, Sa Majesté le Roi Felipe VI d’Espagne, Sa Majesté Abdallah II, Roi de Jordanie, le Président Nana Akufo-Addo du Ghana, le Président de la Guinée-Bissau, M. Umaro Mokhtar Sissoco Embaló‏ et le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, des ministres et responsables d’appareil sécuritaire.

AMI