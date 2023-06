Le Roi d’Espagne copréside les réunions du processus d’Aqaba à Cordoue

Sa Majesté le Roi Abdallah et le Roi Felipe VI d’Espagne ont coprésidé mardi une nouvelle série de réunions du Processus d’Aqaba à Cordoue, organisées en partenariat avec l’Espagne.

En tant que deuxième réunion de haut niveau du Processus d’Aqaba à se réunir en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, ce cycle a couvert les derniers développements dans cette région et a inclus une évaluation des menaces du terrorisme et de l’extrémisme.

Les discussions ont porté sur les efforts actuels de lutte contre le terrorisme et les moyens de renforcer la coordination et la mise en réseau entre les différentes initiatives en Afrique de l’Ouest pour lutter contre les groupes terroristes sur le terrain, en plus d’en ligne en luttant contre les discours de haine sur les réseaux sociaux.

Les orateurs ont également réitéré la nécessité de coopérer, d’échanger des compétences et d’élargir le cercle des partenariats pour inclure davantage de pays et d’organisations internationales compétentes dans le processus d’Aqaba.

Cette série de réunions a vu la participation de chefs d’État, de responsables et de représentants des institutions de sécurité et militaires du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, du Maroc, du Rwanda, du Niger, du Gabon, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Nigéria, du Bénin, de l’Australie, du Brésil, de la Belgique, du Canada, Chypre, Danemark, France, Grèce, Italie, Japon, Portugal, États-Unis, Suisse, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni, ainsi que des représentants de l’Union africaine, de l’Union européenne, de l’OTAN, des Nations Unies et du Forum mondial sur l’Internet pour lutter contre le terrorisme.

En marge des réunions, le Roi Abdallah a rencontré séparément le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le Président ghanéen Nana Akufo-Addo, le Président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embao et le Commandant du Commandement américain pour l’Afrique, le général Michael E. Langley.

Un certain nombre de réunions du Processus d’Aqaba ont eu lieu en dehors de la Jordanie au cours des dernières années en Indonésie, en Albanie, aux Pays-Bas, au Nigéria, aux États-Unis, aux Nations Unies et à Singapour, en partenariat avec la Jordanie.

Les précédents cycles du Processus d’Aqaba axés sur la région ont inclus des réunions sur l’Afrique de l’Est, l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine et les Balkans.

L’initiative du Processus d’Aqaba a été lancée par Sa Majesté le Roi Abdallah II en 2015 pour renforcer la coordination et l’échange d’expertise et d’informations entre les parties prenantes régionales et internationales afin de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme.