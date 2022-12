Le président de la République est chaleureusement accueilli par les habitants à son retour au pays.

Les habitants de la ville de Nouakchott ont chaleureusement accueilli Son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à son retour au pays en provenance des États-Unis, où il a effectué une visite réussie à plus d’un titre.

Les citoyens de la capitale et leurs convois de voitures s’étendaient de l’entrée nord de la capitale sur la route Nouakchott – Nouadhibou, en direction de l’aéroport international de Nouakchott .

Au milieu des acclamations de bienvenue, la foule a brandi des photos agrandies du président de la République et des banderoles louant la sécurité, la stabilité, le calme politique, la paix sociale, la prospérité économique et d’autres actions au profit du pays, depuis que sa majesté ait pris ses commandes.

Au cours de cette rencontre intime entre eux et le président de la République, les habitants de Nouakchott ont exprimé leur gratitude à Son Excellence pour les efforts remarquables qu’il a déployés lors de sa visite aux États-Unis d’Amérique pour assurer une forte présence de la Mauritanie dans un important forum international tel que le sommet afro-américain, qui s’inscrit dans une série de nombreuses victoires diplomatiques témoignées par les sommets climatiques de Charm el-Cheikh et le sommet arabo-chinois de Riyad, pour n’en citer que quelques-uns.

Les participants ont salué la rencontre du président avec les représentants de la communauté mauritanienne aux États-Unis d’Amérique, qui ont apprécié les réalisations au pays en si peu et en particulier les importantes mesures positives prises au profit de nos compatriotes à l’étranger, afin d’assurer leur participation aux droits électoraux et d’assurer la sélection de leurs représentants au parlement, entre autres.

Cette rencontre, qui s’est caractérisée par la franchise et le réconfort, a été l’occasion au cours de laquelle le président de la République a remercié les membres de cette importante communauté par son nombre et le rôle qu’elle joue, pour sa grande contribution au développement et au développement du pays, et s’est engagé à y ouvrir une ambassade de Mauritanie au Canada et à y organiser la première conférence des communautés à Nouakchott.

Chaleureusement accueilli aussi à Washington

Le président de la République a salué les efforts déployés par tous les membres de nos communautés dans le monde pour soutenir leur pays, rappelant dans ce contexte leur soutien à celui-ci pendant la pandémie de coronavirus.

Auparavant, des membres de la communauté ont haleureusement accueilli le président de la République. Ils avaient organisé une halte de bienvenue devant la résidence de Son Excellence le président de la République à Washington à l’occasion de sa venue à Washington pour participer au sommet USA-Afrique.

La rencontre du président de la République avec la communauté a abouti à une série d’activités intensives dans le cadre du sommet américain, et l’une des plus importantes de ces activités comprenait des rencontres avec le Président américain Joe Biden, la Présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et d’autres responsables américains, le discours prononcé par Son excellence lors du sommet consacré à la discussion du partenariat dans l’Agenda 2063, en présence du Président américain.

Dans ce discours, Son Excellence a souligné que la tenue du sommet afro-américain est suffisamment significative pour confirmer la prise de conscience de l’interdépendance du destin et de la responsabilité les uns envers les autres, ce qui renforce l’espoir que ce sommet contribuera à renforcer la coopération américano-africaine et à consolider la volonté commune en la centralité de l’Homme et de ses droits, les valeurs de la démocratie, du développement durable, de la sécurité et de la paix.

Son Excellence, qui était le deuxième orateur au sommet, a déclaré que la Mauritanie était en mesure, à la lumière d’un environnement régional et international très turbulent, de parvenir à la sécurité et à la paix sur son territoire et d’établir un développement durable global, ainsi que de préserver les droits de l’homme et consolider les libertés individuelles et collectives.

Grande satisfaction de la Mauritanie à l’annonce de Joe Biden

Le président de la République a saisi cette occasion pour exprimer la grande satisfaction de la Mauritanie à l’annonce par Son Excellence le Président Joe Biden que notre pays s’est qualifié pour bénéficier de l’initiative Millennium Challenge Corporation et pour confirmer nos espoirs pour d’autres mécanismes tels que feed the future pour promouvoir l’autosuffisance alimentaire.

Dans son discours, Son excellence a réitéré ses remerciements aux États-Unis pour leur soutien régulier à notre pays et au continent africain en général, en espérant que ce soutien sera constamment renforcé et diversifié.

Les activités du président de la République à Washington comprenaient également des rencontres avec un certain nombre de ses frères africains et la supervision d’une séance de travail au National Press Club de Washington, consacrée à la présentation des opportunités d’investissement disponibles en Mauritanie et des mesures prises pour améliorer le climat des affaires dans le pays.

Son Excellence a également participé aux côtés de ses homologues africains et du président des États – Unis d’Amérique, M. Joe Biden, à l’ouverture du Forum d’affaires Américano – africain, organisé dans le cadre des événements programmés lors du sommet américano-africain.

Son Excellence a également eu des entretiens avec le président du Groupe de la Banque mondiale, M. David Malpass, au siège de la Banque mondiale à Washington, au cours desquels ils ont discuté des domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et des moyens de la renforcer au service du développement de notre pays.

L’activité intensive du président de la République lors de cette visite a été de renforcer la position de la Mauritanie aux niveaux continental et international, c’est pourquoi les habitants de Nouakchott sont venus exprimer à Son Excellence l’appréciation des Mauritaniens pour le leader de la Marche d’Honneur, de Fraternité et de justice, American Achievement Academy a souhaité décerner lors de cette visite de bon augure par un prix: leadership distingué.

