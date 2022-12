Séance de travail : opportunités d’investissement en Mauritanie

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, vendredi matin à Washington, une séance de travail consacrée à la présentation des opportunités d’investissement qui existent en Mauritanie, et les mesures entreprises pour améliorer le climat des affaires dans le pays.

Introduisant la rencontre, le Président de la République a remercié les représentants des établissements et institutions américains d’investissement pour leur participation à cette réunion de partage des données sur les opportunités d’investissement dont jouit la Mauritanie.

Il a ajouté que les investisseurs sont les bienvenues en Mauritanie, et affirmé l’engagement du gouvernement et son engagement personnel à accompagner tous les investissements étrangers.

Pour leur part, les ministres des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs et du Pétrole, de l’Energie et des Mines, MM. Ousmane Mamoudou Kane et Abdessalam Ould Mohamed Saleh, ont tour mis en exergue les opportunités d’investissement présentes en Mauritanie comme les ressources économiques diversifiées, le climat des affaires favorable et les mesures incitatives aidant les investisseurs à exécuter leurs projets économiques dans les meilleures conditions.

En marge de la réunion, le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs a supervisé la signature d’un accord entre le groupement des agriculteurs de Boghé et la société américaine « Africain agricole » destiné au développement de l’agriculture commerciale avec un investissement initial de 30 millions de dollars, et pouvant évoluer jusqu’à 500 millions de dollars le long de la rive du fleuve, où la superficie totale de la terre agricole aménagée devrait atteindre 500 000 hectares.

Organisée par l’agence de promotion de l’investissement en Mauritanie avec la collaboration du conseil des affaires mauritano-américaines, sous le slogan « Mauritanie, de nouvelles perspectives d’investissement », la rencontre offre l’opportunité d’informer les établissements et institutions américains et internationaux d’importants jalons franchis par

la Mauritanie sur la voie du progrès et du développement économique et sociale, ce qui lui procure une place privilégiée, en tant que destination d’investisseurs très convoitée.

Au cours de la séance de travail, plusieurs importantes opportunités d’investissement présentes dans le pays ont été exposées à l’assistance ; opportunités soutenues par un climat d’affaires favorables et des mesures accordant des avantages aux investisseurs, et instituant des juridictions leur garantissant la protection et la sécurisation de leurs biens.

L’organisation de cette réunion intervient en marge du sommet Etats-Unis/Afrique, dont figure parmi les objectifs, le renforcement des partenariats économiques dans l’intérêt communs de toutes les parties, et ce, à travers, la création d’opportunités d’emploi et l’impulsion du développement inclusif et durable, surtout par l’accroissement des investissements américains dans les pays africains.

La réunion s’est déroulée en présence du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et notre ambassadrice à Washington, SE. Mme Cissé Mint Cheikh Ould Boyda.