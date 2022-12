Le Président de la République discute avec le président du groupe de la Banque Mondiale.

Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s’est entretenu, mercredi à Washington, avec le président du groupe de la Banque Mondiale, M. David Malpass.

Les entretiens ont porté sur les domaines de coopération unissant la Mauritanie et cette institution internationale des finances, et les voies et moyens de les renforcer davantage au service du développement de la Mauritanie.

La rencontre a donné lieu, également, à la revue des projets de développement exécutés par le Banque Mondiale en Mauritanie ; projets dont le nombre a connu ces dernières années un accroissement considérable.

Le président du groupe de la Banque Mondiale(BM) a apprécié les réformes économiques exécutées par la Mauritanie, et réitéré la volonté de son institution de financer des projets de développement en Mauritanie, surtout dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de l’énergie, de l’agriculture et de l’élevage.

M. Malpass déclaré, également, que les procédures relatives à la construction de l’institut de l’enseignement des pays du Sahel, que la BM s’est engagée à financer, suivent leur cours normal, notant que cet institut va améliorer la qualité de l’enseignement dans les pays de la région, et que son siège sera en Mauritanie.

La rencontre s’est déroulée en présence des ministres des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs et du Pétrole, de l’Energie et des Mines, MM. Ousmane Mamoudou Kane et Abdessalem Ould Mohamed Saleh du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et de l’ambassadeur itinérant, Thiam Samba et de plusieurs responsables de la BM.

AMI