Discours du Président Ghazouani au Sommet Afrique-Amérique.

« Au nom d’Allah le Clément et Miséricordieux,

Excellence, Monsieur Joe Biden, Président des Etats Unis d’Amérique ;

Excellences, les Chefs d’Etat ;

Messieurs, Mesdames,

L’impact des crises multiples surgies dans le monde dernièrement sur tous les pays a renforcé le sentiment, chez nous tous, de l’évidence que l’humanité a un destin commun et qu’on ne peut penser une paix durable sans une sécurité pour tous, tout comme il n’y a pas de succès individuel sur les changements climatiques, puisqu’il s’agit d’une bataille que nous sommes condamnés à gagner – ou à perdre – ensemble.

La tenue de notre sommet Afrique-Amérique renferme, en cela, tant de symboles sur notre conscience d’un destin partagé, et de notre responsabilité les uns envers les autres, ce qui renforce notre espoir en notre contribution dans le renforcement de la coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Afrique, et l’ancrage de notre foi partagée en la centralité de l’homme et de ses droits ainsi que les valeurs de démocratie, de développement durable, de sécurité et de paix.

Je tiens ici à adresser mes félicitations au Président Joe Biden pour avoir pris l’initiative de l’organisation ce sommet, le remerciant pour l’intérêt qu’elle porte à notre continent et son soutien dans le combat qu’il mène pour faire face à tous les grands défis qu’il rencontre.

Mesdames, Messieurs,

Notre continent, l’Afrique, est le plus touché par les crises actuelles, notamment les menaces sécuritaires et les changements climatiques, ce qui est inhérents à des facteurs multiples que le contexte ne permet pas d’énumérer ici.

Malgré cela, l’Afrique connait aujourd’hui une nouvelle dynamique dans la mise en place d’une sécurité collective pour tout le continent, l’amélioration des infrastructures de base renforçant le développement, la préparation de conditions favorables à l’intégration économique souhaitée et la lutte contre les changements climatiques. Je tiens à souligner le rôle prépondérant joué par mon frère, le président Macky Sall, dans cette nouvelle dynamique, grâce à ses qualités reconnues de dirigeant et sa foi en une action africaine commune.

Nonobstant tous ces efforts, notre continent continue à avoir besoin du soutien de l’ensemble de ses partenaires, notamment des Etats Unis d’Amérique, pour la réalisation des Objectifs de l’Agenda 2063.

Mesdames, Messieurs,

En République Islamique de Mauritanie, nous fournissons des efforts considérables, à l’image de nos frères, pour faire face aux multiples défis sécuritaires, climatiques et économiques qui ont envahi le monde.

Dans ce cadre, nous avons réussi, dans un environnement régional et international fortement trouble, à assurer la paix et la sécurité de notre pays pour asseoir un développement durable global. Tout comme nous œuvrons, inlassablement, pour la préservation des droits de l’homme et l’ancrage des libertés individuelles et collectives ; efforts que nous poursuivons sans relâche, pour gagner notre guerre totale contre les séquelles de l’esclavage, la discrimination, l’exclusion et toutes les formes de la corruption, pour asseoir la bonne gouvernance.

Nous avons ainsi bénéficié, dans tous nos efforts-ci, de l’appui précieux des Etats Unis d’Amérique à travers une coopération bilatérale fructueuse et constructive. Je saisis l’opportunité offerte par ce sommet pour exprimer notre satisfaction envers ce qu’a annoncé, hier, Son Excellence le Président Joe Biden, concernant l’éligibilité de notre pays aux avantages de l’initiative « Millenium Challenge Corporation » et pour réaffirmer notre espoir de tirer profit des autres instruments, comme le « Feed the future » pour la promotion de l’autosuffisance alimentaire.

Tout en réitérant mes remerciements aux Etats Unis d’Amérique pour l’appui constant à notre pays et à l’Afrique, de façon générale, je fonde l’espoir en le renforcement, la diversification et la continuation de cette coopération et souhaite plein succès à notre sommet.

Je vous remercie.

Discours du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.