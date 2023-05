Le président de la CENI proclame les résultats du second tour

Le président de de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), M. Dah Ould Abdel Jelil, a proclamé, dimanche à Nouakchott, les résultats du deuxième tour des élections mai 2023, tenu le 27 mai 2023, dans certaines circonscriptions électorales à l’Intérieur et à l’Extérieur du Pays.

M. Ould Abdel Jelil, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse, a précisé que ces résultats viennent compléter les résultats du premier tour, qui s’est déroulé le 13 maí 2023, pour finir la composition de la nouvelle Assemblée nationale dont le nombre de siège a été porté, consécutivement à l’accord politique du 26 septembre passé entre le gouvernement et les partis politiques, de 157 à 176 députés.

Le président de la CENI a rappelé que les élections au premier (1) tour ont fait passé 140 sièges représentant 79,54% du total des postes à pourvoir, et que le deuxième tour a porté sur les 36 sièges restants, et a eu lieu le 27 mai 2023 avec la participation de 412.264 électeurs répartis entre 1.087 bureaux de vote, et a mis en compétition 13 partis et coalitions dans 22 circonscriptions électorales, dont les 4 circonscriptions de l’étranger.

Voici le texte intégral de la déclaration du président de la CENI portant proclamation des résultats du deuxième tour des élections mai 2023 :

« Chers Concitoyens,

Grâce à Dieu, les élections du deuxième (2ième) Tour des élections du mois de mai 2023 se sont bien déroulées.

C’est pour moi l’occasion d’exprimer, de nouveau, au nom du Comité Directeur de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), notre entière satisfaction pour votre large participation de manière calme et responsable à ces élections.

Vous avez fait preuve, encore une fois, de grande maturité et d’un fort attachement à la démocratie comme vous avez témoigné d’un sentiment national aigu et d’une haute conscience politique.

Je saisis, aussi, cette occasion pour adresser mes remerciements aux autorités publiques, civiles et militaires pour tout ce qu’elles ont offert pour assurer la sécurité des opérations de vote sur l’ensemble du territoire national.

Nos remerciements vont, également, aux acteurs politiques, aux candidats, aux observateurs nationaux et internationaux, à toutes les organisations de la société civile et aux médias publics et privés pour leurs contributions positives à ce grand évènement.

Cher concitoyens,

Je déclare donc les résultats de l’élection qui vient de se dérouler :

Conformément aux dispositions de l’Article 2 de la Loi Organique n° 027- 2012 du 12 avril 2012, modifiée par la Loi n° 2018-005 du 12 février 2018 relative à la création de la Commission Électorale Nationale Indépendante ;

Vu le décret n° 055-2023 du 13 mars 2023 portant convocation du collège électoral en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée nationale,

Vu le décret n° 056-2023 du 13 mai 2023 portant convocation du Collège électoral.

Et en application des Lois et Règlements relatifs aux élections législatives, régionales et municipales.

Les résultats du deuxième (2ième) Tour des élections organisées le 27 mai 2023 vient compléter les résultats du premier Tour qui s’est déroulé le 13 maí 2023 pour finir la composition de la nouvelle Assemblée nationale dont le nombre de siège a été porté, consécutivement à l’accord politique du 26 septembre passé entre le Gouvernement et les Partis politiques, de 157 à 176 Députés élus pour moitié à la majorité à deux (2) tours et pour l’autre à la proportionnelle à un (1) tour.

Les élections au premier (1) tour ont fait passé 140 sièges représentant 79,54% du total des postes à pourvoir dont la totalité des sièges soumis au scrutin de liste à la proportionnelle soit 88 et 52 sièges élus à la majorité.

Ce deuxième tour a porté sur les 36 sièges restants et a eu lieu le 27 mai 2023 avec la participation de 412.264 électeurs répartis entre 1.087 bureaux de vote et a mis en compétition 13 Partis et Coalitions dans 22 circonscriptions électorales dont les 4 circonscriptions de l’étranger.

Nombre d’inscrits ayant voté était de : 265.975 ;

Les votes nuls ont atteint : 7.351 bulletins

Voix exprimées : 258.624 ; “Le taux de participation a atteint : 64,5%.

Enfin le vote de la commune de Chleikha de la Moughataa de Ghabou, dans la région du Guidimagha a été repris.

Ce vote local a mis en compétition sept (7) Partis politiques pour 19 sièges municipaux à pourvoir.

Le nombre d’inscrits y était de 2.845 électeurs répartis entre neuf (9) bureaux. 2.524 inscrits ont voté.

Voix exprimées ont atteint 2.354 ; Les bulletins nuls sont au nombre de 170 et

Le taux de participation a été de 72,88%.

En ce qui concerne les détails je vous convie à visiter le site officiel de la CENI

Je vous remercie ».

