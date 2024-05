Le président chinois a été reçu au château de Buda, il négociera avec Orbán

Xi Jinping devrait rencontrer le Premier ministre Orbán dans l’après-midi. Les négociations devraient porter, entre autres, sur la guerre en Ukraine ou sur des projets d’infrastructures. Un communiqué est prévu en début de soirée.

Budapest, 9 mai (TASR) – Le président chinois Xi Jinping a été accueilli jeudi avec les honneurs militaires par le président hongrois Tamás Sulyok au château de Buda. La Hongrie est la troisième étape de Si dans sa première tournée européenne après cinq ans, rapporte TASR.

Reuters rappelle que sous la direction du Premier ministre Viktor Orbán, la Hongrie est devenue un partenaire commercial et d’investissement important de la Chine en Europe, contrairement à d’autres pays européens qui tentent de réduire leur dépendance à l’égard de cette deuxième économie mondiale.

Il est arrivé à Budapest mercredi soir après des visites en France et en Serbie. A Paris, il a rencontré le président Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Tous deux ont tenté de le convaincre d’un partenariat commercial plus équilibré avec l’Europe et l’ont exhorté à user de son influence auprès de la Russie pour l’amener à mettre fin à la guerre en Ukraine. Selon sa propre déclaration dans le journal Magyar Nemzet, le président chinois entretient une « profonde amitié » avec les hommes politiques hongrois , tandis que la Hongrie est « une unité en Europe centrale et orientale en tant que cible des investissements chinois ».

Il devrait rencontrer le Premier ministre Orbán jeudi après-midi. Les négociations devraient porter, entre autres, sur la guerre en Ukraine ou sur des projets d’infrastructures. Un communiqué est prévu en début de soirée. La Hongrie et la Chine devraient signer près d’une vingtaine d’accords de coopération. L’un d’eux concernera un projet d’infrastructure dans le cadre du programme chinois « la Ceinture et la Route« , a informé le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó. Selon les médias hongrois, Orbán et Xi pourraient se rendre ensemble dans la ville de Pécs (Pentecôte), dans le sud de la Hongrie, où le constructeur automobile chinois Great Wall Motor (GWM) doit construire une usine de production de voitures électriques. Cependant, Szijjártó a nié ce voyage prévu.