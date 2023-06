Le président Al-Sissi reçoit le Président de la République

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu dimanche le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.Les deux chefs d’Etat doivent discuter du renforcement des relations fraternelles distinguées entre les deux pays frères, a indiqué M. Fahmy.

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a quitté Nouakchott aujourd’hui, dimanche, en direction du Caire (République arabe d’Egypte) au début d’une visite d’amitié et d’affaires, a déclaré le porte-parole de la présidence, l’ambassadeur Ahmed Fahmy.

Il est prévu que le président Al-Sissi et son homologue mauritanien tiendront une séance d’entretiens bilatéraux à la présidence de la République à Héliopolis, au palais d’Ittihadiya, suivie d’une séance élargie d’entretiens en présence des délégations des deux pays, où il est prévu de discuter du renforcement des cadres de coopération conjointe entre les deux pays dans divers domaines, ainsi que de discuter de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les informations les plus marquantes sur le développement des relations égypto-mauritaniennes sont d’une nature particulière.

– Les deux pays s’emploient à développer des relations entre eux dans divers domaines.

– Au cours des réunions mutuelles entre les dirigeants des deux pays, le souci des deux parties de renforcer leurs relations dans tous les domaines.

– Un état d’élan témoigné par les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, les visites présidentielles et officielles de haut niveau entre les deux pays et la tenue de réunions de comités techniques conjoints dans le but de développer les relations bilatérales et d’explorer de nouveaux horizons de coopération dans divers des champs.

Les visions des deux pays s’accordent sur l’évolution de la scène arabe et africaine, au premier rang desquelles l’évolution de la situation en Libye, en Syrie et au Yémen, ainsi que la question palestinienne, ainsi que les efforts de lutte contre le terrorisme et de renforcement de la coopération. dans le domaine de la lutte contre les organisations terroristes et les réseaux criminels organisés, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre des cinq pays du Sahel G5.

– Visite historique de Son Eminence le Grand Imam, Cheikh d’Al-Azhar, en Mauritanie récemment, et la grande attention et l’hospitalité qu’elle a reçues du peuple mauritanien, en référence à l’ouverture du Centre culturel islamique à Nouakchott par Son Eminence le Grand Imam , qui diffuserait les valeurs et les enseignements de la religion islamique modérée et tolérante dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

Les relations économiques entre les deux pays connaissent un développement dans les domaines du commerce et de l’investissement, et ils continueront à œuvrer pour améliorer les échanges commerciaux et les flux d’investissement entre les deux pays. Les deux pays travaillent également à la création du premier conseil conjoint pour l’Égypte. et des hommes d’affaires mauritaniens et de renforcer la coopération économique dans les domaines de la chasse, de la pêche, de l’agriculture, de l’élevage, de la médecine, des échanges et des matériaux de construction.

– Il existe déjà une coopération entre hommes d’affaires des deux pays, qui a commencé à s’incarner dans le partenariat puisqu’il existe aujourd’hui entre quatre et six sociétés de pêche mauritano-égyptiennes, et ces sociétés constituent le premier partenariat bilatéral entre les deux pays. sont également dépêchés dans le domaine des élevages piscicoles et de la formation des marins mauritaniens sur la pêche traditionnelle et la pêche au gros.

Notons qu’avant de quitter la capitale, Son Excellence le Président de la République a été salué à l’aéroport international de Nouakchott par Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud; les deux ministres conseillers à la présidence de la République, un certain nombre de membres du gouvernement, le chef de l’État-major spécial du président de la République, le Wali de Nouakchott Ouest; et le vice-président de la région de Nouakchott.

Son Excellence le président de la République est accompagné au cours de ce voyage d’une importante délégation comprenant:

Mohamed Salem Ould Merzoug; Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger.

Mohamed Ould Abidin Ould Maeyif; Ministre de la Pêche et de l’économie maritime.

Yahya Ould Ahmed Al-Waqf; Ministre de l’Agriculture.

Mohamed Lemine Ould Abey Ould Cheikh El Hadrami; Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Sidi Mohamed Abdallah, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Caire.

Ahmed Salem Ould Fadel; chargé de mission à la présidence de la République.

Sidi Mohamed Ould Ghaber; chargé de mission à la présidence de la République.

El Hassen Ould Ahmed, Directeur général du protocole d’État.

Le président de la République est également accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires conduite par M. Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président du Patronat mauritanien.