La Mauritanie et l’Égypte examinent les moyens de développer leur coopération

La Mauritanie et l’Égypte examinent les moyens de développer leur coopération

La Mauritanie et l’Égypte examinent les moyens de développer leur coopération dans les domaines de la Culture, de la Jeunesse et des Sports

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueîdatt, s’est entretenu, mardi matin à Nouakchott, avec une délégation égyptienne actuellement en visite en Mauritanie conduite par M. Mohamed Farouk Ahmed Fouad Al-Hamzawi, vice-ministre adjoint des Affaires étrangères de l’Égypte.

Les entretiens ont porté sur divers aspects de la coopération liant les deux pays frères et les moyens de les renforcer, en particulier ceux liés à la culture, à la jeunesse et aux sports.

La rencontre s’est déroulée en présence de la Secrétaire général du ministère, des conseillers et des directeurs centraux du département et du Chargé d’Affaires à l’ambassade d’Égypte en Mauritanie.