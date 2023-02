Le Président Al Assad salue les efforts des équipes algériennes de la Protection civile et du C-RA.

Le Président syrien Bachar Al-Assad a salué, vendredi depuis la localité sinistrée de Bustan Al Qasr à Alep, les efforts des équipes algériennes de la Protection civile et du Croissant- Rouge algérien (C-RA) présentes actuellement en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage et de recherche de personnes disparues, suite au séisme ayant frappé, lundi dernier, la Syrie et la Turquie faisant pour l’heure plus de 21.000 morts.Dans une déclaration à la mission de la télévision algérienne en Syrie, lors d’une visite l’ayant conduit dans cette localité pour faire le constat des dégâts du séisme, le président syrien a affirmé «j’appartiens à une génération qui a appris, très jeune à l’école que l’Algérie est le pays du million et demi de martyrs, et à qui l’on avait expliqué comment les femmes syriennes avaient vendu leurs effets pour acheter des aides à acheminer aux Algériens» durant la guerre de libération.La relation entre l’Algérie et la Syrie est basée sur «le soutien de la Syrie à l’Algérie» durant la Guerre de libération nationale, ainsi que sur «le soutien de l’Algérie, des décennies durant, aux causes arabes et syrienne», a-t-il fait savoir, ajoutant qu’«il n’est pas étonnant de voir cette relation se manifester de cette manière sublime à travers ce magnifique élan de solidarité». «Nous avons l’impression que les Algériens sont venus du cœur même de la Syrie pour aider les Syriens», a dit le Président syrien. «C’est le sentiment sincère que nous avons toujours eu à l’égard des Algériens», a-t-il ajouté.

Le président syrien a échangé avec les éléments des équipes de recherche et de sauvetage de la Protection civile algérienne, présents à Bustan Al-Qasr pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Une localité d’Alep où les interventions des équipes de la Protection civile algérienne ont permis de retirer 34 corps sans vie des décombres et de sauver une personne. En Turquie, les équipes de la Protection civile ont sauvé 12 personnes et retiré des décombres les corps sans vie de 51 autres.Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, lundi juste après le séisme, l’envoi d’équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie.

Source: LNR