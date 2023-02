Séismes en Türkiye et en Syrie : la Libye et la Mauritanie apportent leurs aides

Tripoli et Nouakchott se joignent au vaste élan de solidarité internationale en faveur des victimes du sinistre dans les deux pays concernés

Wejden Jlassi | 09.02.2023

Presque quatre jours après le séisme qui a dévasté le sud de la Türkiye et la Syrie, la communauté internationale est très mobilisée pour dépêcher des équipes de secours et acheminer des aides humanitaires d’urgence en faveur des sinistrés dans les deux pays concernés.

Encore ce jeudi, sur instruction du Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, le gouvernement mauritanien a annoncé qu’il fournira des aides urgentes et participera aux opérations de secours en cours dans les zones sinistrées, après les séismes meurtriers qui ont frappé la Türkiye, et la Syrie voisine.

Par la voix de son porte-parole, Nani Ould Chrougha, lors d’une conférence de presse, le gouvernement mauritanien a exprimé sa solidarité avec les deux pays, affirmant que des aides d’urgence seront acheminées vers les deux pays.

Pour ce qui est de la Libye, un élan de solidarité a vu le jour depuis le 7 février, au lendemain des multiples tremblements de terre qui ont meurtri le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie.

Une équipe libyenne composée de 500 secouristes était arrivée en Türkiye, mercredi, pour renforcer les efforts turcs de sauvetage et de secours.

Lundi à l’aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d’un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, dans la journée du mardi, l’état d’urgence de 3 mois dans les 10 provinces turques sinistrées par les séismes de Kahramanmaras.

Les 10 provinces en question sont Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa.

A signaler que le Président turc Erdogan a annoncé, ce jeudi, que le nombre des victimes était passé à 16 170 morts et 64 194 blessés, un bilan toujours provisoire.

