Le PM préside la réunion du Comité sur les urgences

Le PM préside la réunion du Comité interministériel sur les urgences

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a présidé ce jeudi à Nouakchott la réunion du comité interministériel chargé des situations d’urgence, notamment des inondations.

Au cours de la réunion, la commission a d’abord entendu une présentation détaillée du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation sur les zones touchées, les dégâts et les interventions des diverses institutions publiques compétentes en réponse à l’urgence.

Le Comité a noté le niveau satisfaisant de réponse du service public face à chaque urgence et la rapidité des interventions des différents départements dans leurs domaines respectifs pour secourir et soutenir les personnes touchées et leur apporter les secours nécessaires.

Il a également suggéré de continuer à sensibiliser les citoyens pour les inciter à se porter volontaires pour éviter une augmentation des pertes matérielles et humaines, d’autant plus qu’il y a eu une augmentation alarmante des noyades cette année.

Enfin, le Premier ministre a ordonné aux départements et agences concernés de continuer à surveiller la situation et à surmonter les difficultés afin que l’aide et le soutien aux citoyens concernés soient toujours disponibles au bon moment et au bon endroit.

Il convient de noter que le Plan National d’Urgence comprend une série de dispositions qui permettent d’être prêt à répondre à toutes les situations d’urgence afin de protéger la vie et les biens des citoyens et, si nécessaire, de leur fournir l’assistance nécessaire.( nourriture, soins, abri)