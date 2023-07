Le Premier ministre se rend en Russie pour participer au Sommet Russie-Afrique

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud a quitté Nouakchott mardi pour la Russie où il participera au Sommet Russie-Afrique et au deuxième forum économique et social qui se dérouleront les 27 et 28 juillet courant Saint-Petersburg.

M. Mohamed Ould Bilal Messoud a été salué à son départ de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par les ministres de l’Intérieur et de la Décentralisation, de la justice, le ministre secrétaire général du gouvernement, le directeur adjoint de cabinet du premier ministre, le wali de Nouakchott ouest et la présidente de la région de Nouakchott.

Le Premier ministre est accompagné par une importante délégation comprenant MM :

-Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur

-Lemrabott Ould Benahy, ministre du commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme

-Mme Savia Mint N’tahah, ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille

-Mme Aïcha Vall Vergès, directrice de cabinet du Premier ministre

-SEM Mohamed Ould Dahi, ambassadeur de Mauritanie en Russie

-SE Mme Khadijetou M’barek Fall, ambassadrice de Mauritanie auprès de l’Union Africaine

-Ahmed Ould Salek Ould Mohamed Moctar, conseiller du Premier ministre chargé de la communication

-Mohamed Lemine Ould Hamady, conseiller du Premier ministre chargé de l’économie et des finances

-Mohamed Ould Behnass, directeur du protocole au premier ministère.