Le parti au pouvoir réalise des gains importants aux élections.

Nouakchott- 15-05-2023- Les Mauritaniens attendent l’annonce des résultats officiels des élections législatives, régionales et municipales que le pays a disputées samedi, alors que les premiers indicateurs pointent vers la direction des moughataas de la capitale, Nouakchott, en faveur d’une décision du Parti de la justice, un résultat sans précédent pour le parti au pouvoir en Mauritanie, qui avait toujours été le bastion traditionnel des forces d’opposition.

Le décompte des voix a montré que le Parti de la justice avait fait des progrès satisfaisants au conseil régional de Nouakchott et dans ses neuf communes, ce que les observateurs considéraient comme une victoire pour un pari auquel le parti au pouvoir s’est tenu au cours de la période écoulée, dans le cadre de la refondation du parti hérité du PRDS de Ould Taya et de l’UPR de Ould Aziz à un an des élections présidentielles auxquelles le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani briguera un second mandat.

Abdallahi Ould Ahmed Damou, l’ancien ministre et responsable de l’information de la campagne du parti au pouvoir a indiqué que les listes du parti ont progressé dans les communes de la capitale Nouakchott, ainsi qu’en tête de la plupart des wilayas, selon les premiers résultats obtenus par les opérations électorales du parti.

La performance du parti El-Insaf aux élections peut être attribuée à sa campagne, qui s’est concentrée à expliquer dans ses publications où les électeurs trouvaient le logo et comment ils votaient sur le bulletin de vote. Les slogans ont joué un rôle très fondamental pour les électeurs peu alphabétisés. Par exemple, le slogan « équité » a été inspiré par la balance bleue et de nombreux électeurs ont déclaré qu’ils cherchaient des balances bleues dans les bulletins de vote.

Aussi la mobilisation au vote a été prise en compte puisque le Premier ministre et son gouverment sont venus preter main forte au parti tout comme la Première dame du pays qui, dit-on compense l’absence de Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans la campagne.

La Commission Électorale Nationale Indépendante en Mauritanie a annoncé que le taux de participation aux élections législatives, régionales et municipales a atteint jusqu’à présent 64 % après le dépouillement de 1535 bureaux sur les 4 728 que compte le pays et après le taux de 52 % annoncé dès les premières heures d’aujourd’hui.

Le conseiller à l’information, porte-parole de la CENI, M. Mohamed Taghiyoullah Ledhem a souligné que les Mauritaniens ont prononcé leur parole aux urnes dans une atmosphère de compétition calme et responsable, soulignant qu’il n’y avait pas eu de violations de nature à affecter l’essence et la précision du processus électoral.

Il a ajouté qu’il est rassurant que les Mauritaniens n’aient pas été abusifs ou chamaillés chez eux et à l’étranger dans le débat sur le choix de leurs représentants, ce qui contredit leur morale et leurs valeurs, soulignant leur capacité à gérer le jeu démocratique au-delà de l’essence et de l’immuabilité nationale.

L’élection a vu la participation de 25 partis politiques, soit le nombre total de partis politiques enregistrés dans le pays, alors que le nombre total d’électeurs était de 2 000 700 448 électeurs, avec un taux de participation de 52 %. .

559 listes électorales se disputent 176 sièges, 13 conseils régionaux et 238 conseils municipaux.

La Mission d’observation électorale de l’Union africaine a expliqué que les processus de vote « ont commencé lentement, mais ont augmenté leur rythme au fil du temps, car une forte participation a été observée à partir de midi ».

Le chef de la mission, SEM. l’Ambassadeur Calixte Aristide Mbari, a confirmé dans un communiqué de presse que la plupart des bureaux de vote ont ouvert leurs portes à l’heure « avec des fluctuations dans certains de ces bureaux », soulignant que les femmes représentent 35 % des listes électorales, « mais elles estiment que leur position ne leur permet pas de renforcer leur présence dans les prochains conseils », ajoutant qu’il appartient aux parties concernées de se pencher sur cette question.