Le Premier ministre fait campagne pour le Président au Brakna.

Le Premier ministre fait campagne pour le Président dans la wilayas du Brakna.

Mohamed Bilal, le Premier ministre a commencé à parcourir les wilayas pour tenter de persuader les électeurs de voter pour le parti El Insaf, qui a été formé le 3 juillet 2022, à partir de la fusion de l’Union la République et de plusieurs petits partis par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Opération de remorquage à Boghé ce mardi 02. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal s’efforce à ce que le parti du Président ne soit pas pris en tenaille dans l’affrontement politique qui s’opère.

Il est arrivé accompagné du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, du ministre secrétaire général du gouvernement, M. Moctar Housseini Lam, de Mme Hindou Mint Ainina, conseillère aux affaires politiques, et de Monsieur Ahmed Ould Saleck, conseiller à la communication.

Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a déclaré que le mécontentement de certains candidats du parti El insaf seraient surmontés et que « tout le monde devrait soutenir le choix du parti lors de ces élections cruciales ».

Il a ajouté que l’objectif est désormais de remporter les élections municipales, parlementaires et régionales au premier tour en faveur du parti El Insaf.

Ould Bilal a appelé tous les acteurs de la ville de Boghé à redoubler d’efforts pour que les différentes listes du parti aboutissent, ajoutant qu’elles s’agissent là des premières élections depuis l’élection du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et interviennent deux ans avant les prochaines élections présidentielles.

Le Premier ministre a expliqué que la visite vient soutenir les efforts du parti, en tant que projet politique du président Ghazouani, ajoutant que « Tout le monde devrait s’aligner derrière les choix du parti dans ces élections qui constituent une clé de voûte » avant de rejoindre Aleg.

Ceux qui sont en colère contre le parti au pouvoir et soutiennent d’autres factions politiques ont toujours la possibilité de les geler et de soutenir la discipline du parti au pouvoir, a déclaré le Premier ministre, dans la capitale de la wilaya du Brakna.

Il a appelé les candidats des autres partis à geler leurs listes, à organiser des rassemblements devant les coordinateurs des partis et à annoncer leur retour au parti au pouvoir, faute de quoi on saura clairement ce qui les attend.

« Ce qui les attend, c’est que nous aurons une bataille acharnée avec eux et nous les vaincrons, Dieu nous en préserve, car le gouvernement et les cadres sont recrutés pour cela », a ajouté Ould Bilal.

L’honorable Premier ministre a déclaré qu’il leur est « également possible de vaincre le parti au pouvoir, ce qui est normal et se produit dans les démocraties, mais notre perception d’eux et de leur rang ne restera pas la même, car la situation n’est plus la même. »

Il a souligné l’importance des députés, car leur vote est devenu nécessaire pour que tout gouvernement obtienne la confiance du Parlement et commence ses tâches, et a appelé à faire en sorte que le parti au pouvoir remporte tous les sièges parlementaires dans la wilaya du Brakna afin que le Président Mohamed Ould Ghazouani puisse continuer à mettre en œuvre son programme.

Et in-fine, il a dit que tout partisan d’un autre parti parmi les partis de la majorité n’est pas partisan et qu’il a renoncé au rôle qu’il pourrait jouer dans l’avenir, l’amitié, la nature des perspectives, le respect et l’appréciation.