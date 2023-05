Insaf avance dans les neuf communes de Nouakchott.

Les premières tendances pour les élections municipales indiquent que le parti El-insaf avance dans les neuf municipalités de Nouakchott avec des pourcentages variables.

Comme le confirment les pronostics, le parti recevra la tête des municipalités de la capitale, où le système proportionnel applicable à la liste avancée de toute proportion dans les municipalités confère la présidence des conseils municipaux.

Si ces indicateurs se confirment, ce sera la première fois qu’un parti au pouvoir remporte toutes les communes de Nouakchott.

La performance du parti El-Insaf aux élections peut être attribuée à sa campagne, qui s’est concentrée sur des informations pratiques – mais basiques – sur le mécanisme de vote. Alors que d’autres partis distribuaient de longs dépliants ou « flip chart » politiques expliquant leurs programmes, El-Insaf a expliqué dans ses publications où les électeurs trouvaient le logo et comment ils votaient sur le bulletin de vote. Ces informations étaient basiques, les bulletins de vote n’incluent pas les noms des candidats, ils ne font qu’énumérer le logo de leur parti. Les slogans ont joué un rôle très fondamental pour les électeurs peu alphabétisés. Par exemple, le slogan « équité » a été inspiré par la balance bleue et de nombreux électeurs ont déclaré qu’ils cherchaient des balances dans les six bulletins de vote.

Surtout, la tactique de relance sur le terrain lui garantissait le succès. El-Insaf s’est rendu compte que la publicité n’était pas la seule arme puissante dans cette bataille électorale, dans laquelle les chances de chacun sont de force égales, il s’est donc concentré sur la conduite de campagnes populaires et l’interaction directe avec les électeurs. C’est pourquoi, la première Dame, le Premier ministre, les membres du gouvernement étaient venu apporter une main forte au parti Insaf qui avait du cactus dans le jardin.