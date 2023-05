Mission UA: « pourcentage assez remarquable de votants »

Dépêchée par l’Union Africaine (UA), les observateurs internationaux ont estimé que la plupart des bureaux de vote pour les législatives, municipales et régionales ont été ouverts à temps, même s’il y a eu des flottements dans certains bureaux. Arrivée le 8 mai, la mission va observer la clôture de l’opération de vote, suivre les opérations de dépouillement pour voir comment les résultats seront compilés, entre autres.

C’est au niveau de l’école excellence d’El Mina, que les équipes de l’AMI ont rencontré la mission conduite par SEM. l’Ambassadeur Calixte Aristide Mbari en présence de son collègue, M. Mourad Lamoudi. L’Ambassadeur a indiqué qu’il s’agit d’une mission de soutien, qui « a pour objectif d’évaluer le niveau de préparation, la qualité d’organisation en ces aspects d’inclusivité et de participation » pour veiller à ce que les élections en Mauritanie « se passent dans des conditions acceptables ». Et cela, pour « consolider l’encrage démocratique, qui de plus en plus se raffermi dans le pays », a-t-il souligné, avant d’ajouter que « la Mauritanie est parmi les pays qui sont rompus dans la pratique d’organisation d’élections régulières ».

La mission qui a dépêché des délégations à Nouadhibou et Rosso, a aussi visité plusieurs centres de vote à Nouakchott. Le haut fonctionnaire de l’UA a constaté que « les choses ont commencé timidement, mais vers midi, il y a eu un pourcentage assez remarquable d’électeurs ayant voté », et attend « de voir comment les choses se poursuivre ».

Outre ses visites, la mission « va rencontrer tous les acteurs du processus électoral, afin de se faire une opinion sur l’état de préparation des élections et de suivre le déroulement de des opérations électorales ». A la fin de son séjour, le rapport de la mission sera présenté aux autorités de la commission de l’UA, « qui envisageront le cas échéant les possibilités de poursuivre l’accompagnement de l’organisation continentale à la Mauritanie, dans ses efforts pour continuer à renforcer la démocratie et l’État de droit ».

Par ailleurs, le diplomate a salué les efforts qui ont été fait, notamment pour l’intégration des jeunes et des femmes. Cependant, il relativise en indiquant que « comme dans toute élection, tout n’est pas parfait ». L’ambassadeur Calixte a attiré l’attention sur le fait que « les femmes représentent 35% sur les listes, « mais estiment que leur positionnement ne leur permet pas de renforcer leur présence dans les conseils qui viendront ». Pour lui, « il revient aux partis de tenir compte de cela » dans la proposition de leurs listes et « bien évidemment les uns et autres peuvent travailler ».

Pour rappel la mission d’experts de l’Union Africaine, est composée de huit nationalités : République démocratique du Congo, Algérie, Côte d’Ivoire, Centrafrique, Éthiopie, Djibouti et le Cameroun. Elle est arrivée en Mauritanie le 8 mai et poursuivra ses activités jusqu’au 18 mai courant.

AMI