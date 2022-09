Consensus sur les prochaines élections législatives, municipales et régionales

Les consultations en cours entre le ministère de l’Intérieur et la décentralisation et les partis politiques sur la participation et la préparation consensuelle des élections ont abouti à un accord sur tous les points relatifs aux prochaines élections législatives, régionales et locales qui font l’objet de désaccord.

Les points de consensus entre le ministère et les partis politiques comprennent la proportionnalité des élections municipales, législatives, régionales et nationales, la redistribution en trois circonscriptions à Nouakchott, les délais pour les élections, le recensement administratif et l’accord de principe concernant les commissions électorales, le statut civique et les contributions au financement des campagnes.

24 partis politiques ont accepté à l’unanimité la proposition présentée par Mohamed Ahmed Ould Mohammed Lemine, ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation au nom du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. En particulier, la nomination d’une commission électorale indépendante avant le 31 octobre. Cette dernière est chargée de fixer la date des prochaines élections en concertation avec le gouvernement et les partis politiques.

Il a également été convenu d’adopter la proportionnalité à tous les échelons des conseils régionaux et locaux à la fois, à condition que le président du conseil régional ou le maire soit en tête de la liste ayant le plus de voix.

En ce qui concerne la proportionnalité des élections générales, les députés sont élus à 50 % de représentation proportionnelle et 50 % de majorité à deux voix, créant une liste nationale des jeunes composée de 11 sièges alternés et Incluant au moins deux sièges pour les personnes invalides.

Dans le cadre de l’accord, la ville de Nouakchott sera réorganisée en trois circonscriptions, chaque circonscription se voyant attribuer trois sièges supplémentaires sur sept, portant à 21 le nombre total de sièges de Nouakchott à l’Assemblée nationale. La fixation des dates des élections est confiée à la Commission électorale nationale indépendante, en concertation avec le gouvernement et les partis politiques, en tenant compte des conditions climatiques appropriées. Dans le cadre de cet accord, la Commission Électorale Nationale Indépendante, en concertation avec les gouvernements et les partis politiques, a approuvé en principe les contributions de l’Etat pour financer une partie des coûts des campagnes électorales, et a prévu d’organiser un recensement administratif ; et toutes les mesures nécessaires seront prises pour permettre aux électeurs de voter et d’exercer leur droit de vote dans les meilleures conditions possibles, selon des procédures soumises ultérieurement à la consultation des partis politiques.

Au final, la particularité de cette concertation est la coordination intergouvernementale, éventuellement représentée par M. Mohammed Ahmed Old Mohamed Lemine. Cela montre clairement à bien des égards que tous les Mauritaniens à quelques exceptions près, sont associés à l’unité et au développement du pays. Mais à l’exception du parti AJD/MR qui n’était pas présent, la réunion a été une nouvelle fois l’occasion pour l’opposition de sortir du jeu politique d’antan pour rattraper le train à son arrêt final.

Ont prit part à cette réunion, le secrétaire général de le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfoudh Ould Brahim, un certain nombre de Responsables centraux au même département et de présidents et représentants de 24 partis politiques.