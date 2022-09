Concertation du ministre avec les partis politiques | reportage photos

Son Excellence le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a présidé, ce jeudi, à l’hôtel Mauri Center à Nouakchott, la concertation du ministère avec les partis politiques sur la préparation participative et consensuelle des prochaines législatives, élections régionales et municipales.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfoudh Ibrahim Ahmed, des présidents et représentants des partis politiques et d’un nombre de

responsables centraux du ministère.

Point de vue d’un citoyen sur la concertation

Pendant que les partis aux prises avec la représentation proportionnelle, le discours politique « mahou mouhim » signifie littéralement « cela n’a pas d’importance » pour le citadin moyen. La population suit attentivement les observations et analyses de la politique de toutes confessions et s’efforce de ne dire qu’une chose : quitter le Mauri Center et prendre des mesures concrètes pour renforcer les électeurs mauritaniens qui souffrent trop.

Le manque d’enthousiasme de notre peuple en consultation : nous devons trouver la cause et dynamiser là où votre voix est entendue. Augmentez le nombre de vos militants et sympathisants sur les listes électorales. Les campagnes en cours pour les droits civiques à travers le pays révèlent le constat que seulement un minime potentiel de nos électeurs est réalisé. La majorité des pauvres citoyens est absente des listes électorales en raison de documents manquants.

Alors n’importe qui peut aider! Ce sont les seules solutions pour survivre, exister et préserver les racines théoriques du concept d’État moderne comme le veut le Président de la république. Les mauritaniens se sont retrouvés en tant que groupes ethniques, religieux et sectaires sans État et sans identité nationale globale, et beaucoup d’entre eux sont maintenant sans patrie.

On n’y parle depuis des décennies que de la domination des services de sécurité, de leur corruption et de leur incapacité à répondre aux demandes de développement !

Chez Mauricenter, vous avez l’illusion de travailler et d’aider les prochaines échéances électorales. C’est l’expression de vos différentes analyses et prises de position ! Mais mieux vaut agir à votre initiative.

Alors sortez de la salle et venez sur le terrain ! Votre initiative personnelle permet de mieux faire pousser les mauvaises herbes !