Le Ministre de l’Agriculture à propos de la campagne agricole en cours.

Le Ministre de l’Agriculture, M. Momma Ould Beibat Hamahoullah, a indiqué que la communication qu’il a présentée portant sur la campagne agricole 2023-2024, a abordé le bilan de la précédente campagne 2022-2023, et la programmation de la campagne agricole pour la saison en cours ainsi que les mesures prises pour en faire une réussite.

Il a souligné que la campagne en cours a donné lieu à la prise de nombreuses mesures pour en assurer le succès, comme la fourniture d’engrais en grandes quantités et à des prix subventionnés par l’État à toutes les filières, y compris celle du maraichage pour laquelle des mesures ont été prises pour importer ses engrais, en plus de nombreuses mesures en faveur des zones de cultures sous pluie : fourniture d’équipements et de bulldozers pour résoudre le problème de la migration de la main-d’œuvre.

Concernant les mesures urgentes prises cette fois, le ministre a indiqué qu’elles comprennent certaines qui sont incitatives pour la culture des légumes, telles que l’augmentation de la taxe sur leur importation qui passe à 38% au lieu de 13%, entre janvier et avril, en plus de la réduction de la taxe sur les engrais et les semences à 3% au lieu de 26% – 46%.

A cela s’ajoute l’encouragement de l’importation d’intrants et de matériel agricoles, et le rééchelonnement des dettes des coopératives rurales.

Il a indiqué que parmi ces mesures à prendre figure l’électrification de la zone de ‘’Chemama’’ pour y réduire le coût de l’agriculture, car le coût par hectare passera de 100 mille à entre 15 et 25 mille, soulignant que les travaux progressent dans ce projet, en particulier dans les zones proches de la ville de Rosso.

S’agissant de la vulgarisation agricole, le ministre a indiqué que le département a acquis 60 voitures, 130 motos et 130 véhicules à trois roues. Il procèdera au recrutement de 45 ingénieurs agronomes, soulignant que cette procédure créera un apport qualitatif au secteur.

En ce qui concerne les infrastructures et le stockage, le ministre a expliqué que le secteur s’oriente vers la mise en place d’infrastructures de stockage de 15 000 tonnes de légumes par le biais d’initiatives privées, en plus des magasins de Rosso d’une capacité de stockage de 100 000 tonnes.

Le département s’attelle également à lever les obstacles posés aux agriculteurs afin qu’ils atteignent l’objectif le plus important à savoir atteindre l’autosuffisance dans le domaine agricole. Il a expliqué que la saison écoulée a été bonne, puisque les récoltes ont atteint 660 000 tonnes, et plusieurs facteurs ont contribué à l’atteinte de ces résultats, comme la priorité dont a été l’objet le secteur agricole sous la supervision par Son Excellence le Président de la République lors de son lancement de la campagne agricole.

Il en est de même des mesures prises par le gouvernement telles que la fourniture d’engrais, d’intrants agricoles, d’équipements et de suivi en temps opportun et le souci de résoudre les problèmes soulevés par les agriculteurs, en plus de l’abondance des pluies.

En réponse à une question sur les rumeurs selon lesquelles le département de l’Agriculture aurait récemment acheté 300 véhicules, le ministre a nié avoir acheté ce nombre de voitures, soulignant que le problème ne concerne que 60 voitures, dont 26 ont été données par le gouvernement et le reste a été acquis par le ministère.

Il a indiqué que l’acquisition de moyens logistiques est un objectif noble et nécessaire pour permettre aux délégués et inspecteurs du ministère dans les différentes wilayas de communiquer avec les agriculteurs et d’accomplir leurs missions.

Avec AMI