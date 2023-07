Le ministère de l’Intérieur: Une femme meurt à cause des pluies et une fillette se noie dans le fleuve

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé, dans un bulletin rendu public, dimanche, qu’une dame est morte dans le village d’El Kourbala, en Assaba, suite à l’effondrement d’une maison à cause des pluies, et qu’une fillette s’est noyée dans le fleuve dans la moughataa de Bababé.

Voici le bulletin rendu public par le ministère et dont une copie est parvenue à l’AMI:

Wilaya de l’Assaba:

Moughataa de Barkeol:

Commune de Reidhii:

Village De Kerbala:

Décès d’une dame suite à l’effondrement d’une maison à cause des pluies.

11 hangars sont aussi tombés.

Wilaya du Brakna:

Moughataa de Bababé:

Une fillette s’est noyée dans le fleuve.

AMI