Les pluies ont permis d’identifier les problèmes posés (ministre)

Le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, Ismail Ould Abdel Vettah, a déclaré que les pluies dont a été témoin la capitale Nouakchott, samedi à l’aube, « ont permis d’identifier les lacunes et les problèmes posés, afin de les surmonter plus tôt ».

Il a expliqué que cela « a permis d’observer l’efficacité des interventions évaluées après chaque pluie », ajoutant que » les moyens matériels et humains sont disponibles pour développer le système sectoriel et éviter que la situation passée ne se reproduise.

Cela s’est produit lors d’une visite qu’elle a effectuée dans les zones touchées par les nids de poules à Nouakchott.

