Abdel Vettah, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement

Le tout nouveau ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement, M. Ismail Ould Abdel-Fattah, a officiellement pris hier mardi 4 juillet courant, ses fonctions.

L’évènement a donné à une cérémonie de passation de services entre Ould Abdel Vettah et son prédécesseur Sidi Mohamed Ould Taleb Amar.

Des cadres du département avaient assisté à cette passation, qui intervient moins de 12 heures après l’annonce officielle du nouveau gouvernement postélectoral.

Comme quoi, le temps presse pour le tout nouveau ministre, notamment avec cette crise de l’eau qui sévit depuis quelques semaines au niveau de la capitale économique.

Abdel Vetah Ismail est Ingénieur Spécialiste en Hydrocarbures et Finances en charge du Développement de l’hydrogène vert en Mauritanie

Il a travaillé en sa qualité de chargé de mission au Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie/Mauritanie et à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs

Il est titulaire d’un Master Sciences Université des Sciences et Technologies Lille France et d’un Finance Master Business School Lille France.

Il est également Ingénieur Études FMC

Ingénieur technico commercial Shlumberger

Directeur Opérations SMH (Mauritanien National Oil Company)

Source: Taqadoum