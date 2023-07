La présidence de la République annonce la composition du nouveau gouvernement

Son Excellence le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Laghdaf, a annoncé mardi, lors d’un point de presse au palais présidentiel à Nouakchott, la nouvelle formation du gouvernement.

La déclaration se lit comme suit:

« Tenant compte de la tradition démocratique existante, le gouvernement a présenté sa démission à la suite des récentes élections législatives, qui ont abouti à la formation d’une nouvelle Assemblée nationale.

Son Excellence le Président de la République a décidé de rétablir la confiance en Monsieur Mohamed Ould Bilal Messoud, Premier Ministre, et lui a confié la formation d’un nouveau gouvernement qui aura pour mission de:

– Maintenir et renforcer ce qui a été réalisé dans divers domaines

– Accélérer le rythme d’achèvement des programmes et politiques publics en cours de mise en œuvre،

– Accorder la plus grande importance aux secteurs des services et de la production et aux programmes sociaux qui ont un impact direct sur la vie des citoyens en accélérant les réformes nécessaires pour accroître l’efficacité de ces secteurs, améliorer la qualité des différents services et en assurer l’accès universel.

Sur proposition du Premier ministre, et conformément aux exigences de la Constitution, le président de la République a nommé les messieurs et mesdames suivants:

Ministre de la Justice: Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdoullah Ould Boya

Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger: Mohamed Salem Merzoug

Ministre de la Défense nationale: Hanane Ould Sidi،

Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation: Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine

Ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel: Dah Ould Sidi Ould Amer Taleb،

Ministre de l’Économie et du Développement durable, Abdessalam Ould Mohamed Saleh،

Ministre des Finances: Isselmou Ould Mohamed Mbadi،

Ministre de l’Éducation nationale et de la réforme de l’éducation, Mokhtar Ould Dahi،

Ministre de la Santé: Naha Mint Hamdi Ould Mouknass،

Ministre de la Fonction Publique et du Travail: Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Lamrabet،

Ministre de la transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration: Mohamed Abdallah Ould louly،

Ministre du pétrole, de l’énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, Nani Ould Chrougha

Ministre de la Pêche et de l’économie maritime: Mokhtar El-Housseini Lam

Ministre de l’Agriculture: Mome Ould Beibat Ould Hamahallah

Ministre du développement des ressources animales: Hamdet Ould Echein

Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme: Lamrabet Ould Bennahi

Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle: Zeinebou Mint Hmednah،

Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, M. Sid’Ahmed Ould Mohamed

Ministre de l’Equipement et des Transports: Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed،

Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement: Ismail Ould Abdel Vettah،

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique: Niang Mamadou،

Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement: Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Dye

Ministre de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille: Savia Mint Ntahah

Ministre de l’Environnement: Lalya Ali Kamara،

Ministre Secrétaire général du gouvernement: Aissata BA Yahya،

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Yahya Ould Saeid