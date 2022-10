Le ministère de la Santé publie le bilan de la fièvre hémorragique

Le ministère de la Santé a publié, dimanche soir à Nouakchott, le bilan de la fièvre hémorragique.

Le ministère précise que les tests effectués ont atteint 145 dont 34 positifs, deux cas confirmés de ladite fièvre et 32 cas de la fièvre de la vallée du Rift.

Il précise qu’un seul décès a été enregistré à cause de la fièvre du Congo et 17 décès à cause de la fièvre de la vallée du Rift .

Prévention contre la fièvre hémorragique

Les personnes vivant ou voyageant dans des zones de FVR peuvent prévenir l’infection en suivant les étapes ci-dessous.

Éviter tout contact avec le sang, les liquides organiques ou les tissus d’animaux infectés. Les personnes travaillant avec des animaux dans les zones d’endémie de la FVR doivent porter un équipement de protection approprié (gants, bottes, manches longues, écrans faciaux, etc.) pour éviter tout contact avec le sang et les tissus animaux. Évitez les produits animaux dangereux. Tous les produits d’origine animale (y compris la viande, le lait et le sang) doivent être bien chauffés avant d’être consommés. Protégez-vous des moustiques et autres insectes douves. Utilisez des insectifuges et des moustiquaires, et portez des chemises à manches longues et des pantalons longs pour couvrir la peau exposée.