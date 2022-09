Mauritanie : la fièvre de la vallée du Rift se propage après une résurgence.

Mauritanie : la fièvre de la vallée du Rift propage après une résurgence.

Signalée en septembre 1998, l’épidémie de fièvre de la vallée du Rift (FVR) ne date pas d’aujourd’hui. C’était à l’époque de Madame Mme Ba Diyé, le ministre du RDU, Mohamed Mahmoud Ould Dahmane venait tout juste d’être limogé si je n’ai pas la mémoire trop courte.

Le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé avaient poursuivi leurs enquêtes entre octobre et décembre en synergie avec le Ministère du développement rural et de l’élevage, la FAO, ORSTOM (Dakar) et l’Institut Pasteur de Dakar.

Dans le cadre de ces missions dans les régions du Brakna, de l’Assaba et du Hodh El Gharbi, des des échantillons ont été collectés de sang de 52 personnes (patients et contacts) et 150 animaux.

Le virus de la fièvre de la vallée du Rift a été isolé dans deux des neuf échantillons humains prélevés entre le 30 septembre et le 2 octobre. La caractérisation des deux virus suggère que l’un des virus est similaire à des souches connues depuis l’épidémie de 1987-1988 en Mauritanie.

Sur le total des prélèvements humains à ce jour, 15 ont été confirmé IgM positif et 26 IgG positif. Un malade a été hospitalisé le 9 février avec des signes cliniques suspects de la fièvre de la vallée du Rift. Les résultats de laboratoire sont attendus.

Le gouvernement mauritanien a rétabli la Commission nationale de surveillance et de contrôle des zoonoses et a demandé à l’OMS, à la FAO et à l’Organisation internationale de la santé animale (OIE) de lancer une enquête approfondie sur l’épidémie et développera des projets de coopération technique avec les gouvernements du Mali et du Sénégal. Un système de notification radio quotidienne a été mis en place pour tous les cas de fièvre sévère. Je me rappelle bien que la mise en place des R.A.C., non seulement, servaient de notifier des cas, mais ont une aubaine pour les personnes et l’administration qui n’avaient pas des cellulaires à l’intérieur du pays.

A l’issue de cette enquête, des recommandations ont été faites pour améliorer la surveillance épidémiologique en normalisant la notification des cas et en ajoutant la fièvre hémorragique aux formulaires de notification hebdomadaires. Distribuez les fiches d’information sur la fièvre de la vallée du Rift à tous les établissements de santé. Mettre en place une équipe d’intervention rapide au niveau central composée de 2 épidémiologistes, 1 médecin, 1 technicien de laboratoire, 1 technicien sanitaire, 1 épidémiologiste vétérinaire, 1 biologiste vétérinaire et une équipe d’intervention rapide au niveau de Wilaya. En renforçant le Centre National d’Elevage et les laboratoires vétérinaires pour le diagnostic des fièvres hémorragiques virales.

Dans le domaine de la gestion épidémiologique, les mesures suggérées comprennent le renforcement des campagnes d’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’organisation de campagnes de sensibilisation du public sur la fièvre hémorragique virale, et des mesures de protection individuelle et collective, avec un accent particulier sur les personnes à risque, comme les bergers et les bouchers.

Une étude de l’opportunité de vacciner les bovins contre la fièvre de la Vallée du Rift est recommandée.

Présentement, la fièvre de la vallée du Rift se propage en Mauritanie après une résurgence en août, touchant environ 200 personnes et en tuant 64. Sur les 22 nouveaux cas récemment enregistrés à travers le pays, 12 sont décédés de la fièvre de la vallée du Rift, a annoncé le ministère de la Santé sur Facebook. Les nouveaux cas ont été détectés après que 112 tests aient été effectués le dimanche 25 septembre.

Le ministère a en outre ajouté qu’il a pris une série de mesures pour faire face à la maladie, notamment le traitement des animaux malades et leur isolement, la restriction des déplacements du bétail affecté ou suspect et l’utilisation de pesticides, ainsi que des agents pathogènes vecteurs et des vaccinations contre la maladie.