Le Conseil des ministres s’est réuni, lundi à Nouakchott, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.

Le conseil a étudié et approuvé les projets de décrets suivants :

– Un projet de décret stipulant l’attribution définitive d’un terrain à l’Etat de Nouakchott en faveur de l’hôtel Sabah, ce projet vise l’attribution définitive d’un terrain au groupe “hôtel Sabah”, après l’attribution temporaire par le décret n ° 182-2022 publié le 15 décembre 2022.

Ce projet vise à établir un hôtel de luxe composé de 26 chambres, 6 suites, 20 tentes-cabanes, une grande salle de réunion, une salle pour réunions privées, une salle de sport. Il contribuera à accroître la capacité d’absorption de la ville de Nouakchott et au développement du tourisme dans le pays, en plus de soutenir significativement l’activité économique et de réduire le chômage en créant plus de 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

– Un projet de décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’agence nationale du numérique.

Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement et les a obligés à :

– Soutenir les principales actions programmées et en cours dans le domaine de la transformation numérique afin d’accélérer le rythme de développement économique et social et rapprocher les services des citoyens ؛

– Assurer, dans le cadre de l’approvisionnement de Nouakchott en eau potable, l’entretien régulier des installations hydrauliques d’aftout Essahli, en créant un système durable, accélérer la recherche de financement pour l’expansion d’IdIni et la construction d’une usine de dessalement d’eau de mer à Nouakchott.

Le Premier ministre a fait une déclaration sur les résultats de « Taahoudaty » pour la période d’août 2022 à juillet 2023.

Lire le communiqué Ici