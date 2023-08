Communiqué de la réunion du Conseil de Ministre

Le Conseil des ministres s’est réuni aujourd’hui, lundi 21 août 2023 sous la présidence de Son Excellence le président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République.

Le conseil a étudié et approuvé les projets de décrets suivants :

– Un projet de décret stipulant l’attribution définitive d’un terrain à l’Etat de Nouakchott en faveur de l’hôtel Sabah, ce projet vise l’attribution définitive d’un terrain au groupe “hôtel Sabah”, après l’attribution temporaire par le décret n ° 182-2022 publié le 15 décembre 2022.

Ce projet vise à établir un hôtel de luxe composé de 26 chambres, 6 suites, 20 tentes-cabanes, une grande salle de réunion, une salle pour réunions privées, une salle de sport. Il contribuera à accroître la capacité d’absorption de la ville de Nouakchott et au développement du tourisme dans le pays, en plus de soutenir significativement l’activité économique et de réduire le chômage en créant plus de 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

– Un projet de décret portant nomination du président du conseil d’administration de l’agence nationale du numérique.

Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement et les a obligés à :

– Soutenir les principales actions programmées et en cours dans le domaine de la transformation numérique afin d’accélérer le rythme de développement économique et social et rapprocher les services des citoyens ؛

– Assurer, dans le cadre de l’approvisionnement de Nouakchott en eau potable, l’entretien régulier des installations hydrauliques d’aftout Essahli, en créant un système durable, accélérer la recherche de financement pour l’expansion d’IdIni et la construction d’une usine de dessalement d’eau de mer à Nouakchott.

Le Premier ministre a fait une déclaration sur les résultats de « Taahoudaty » pour la période d’août 2022 à juillet 2023.

Cette déclaration vise à faire le bilan de la mise en œuvre du programme d’engagement de Son Excellence le président de la République pour la période d’août 2022 à juillet 2023, qui renforce les acquis du résultat sur trois ans d’août 2019 à juillet 2022.

Ce résultat porte sur les réalisations et les progrès les plus importants réalisés au cours de cette quatrième année du programme, en référence aux progrès significatifs enregistrés au niveau de chacun des quatre axes (4) de ce programme, en termes de réformes, d’infrastructures, et même en termes d’appui aux capacités, répartis selon les domaines stratégiques.

Pour le programme :

– Le premier axe : un Etat fort et moderne au service du citoyen : l’apaisement de la scène politique nationale a permis la tenue d’élections coordonnées, consensuelles, libres et transparentes. Par ailleurs, des progrès significatifs ont été réalisés dans la modernisation et le renforcement du système judiciaire, notamment à travers l’organisation de forums de Justice publique et la ratification du document national sur la réforme et le développement de ce secteur.

Des progrès ont également été réalisés en ce qui concerne le renforcement de la sécurité et de la bonne gouvernance, le renforcement des libertés individuelles et collectives, la remise en état des terres et la décentralisation et le rapprochement de l’administration avec les citoyens. Un effort particulier a été fait pour consolider l’unité nationale, renforcer la cohésion sociale et œuvrer pour un accès plus égal aux droits civils et aux équipements publics.

– Le deuxième axe, une économie qui s’adapte rapidement et en croissance : la mise en œuvre de nombreuses activités a conduit à l’amélioration de la gouvernance économique, à la promotion d’un secteur privé compétitif, à la valorisation des secteurs porteurs, à la poursuite de programmes d’emploi ciblés au profit des jeunes et des femmes, ainsi qu’à la construction d’infrastructures adaptées à la croissance économique et contribuent à l’amélioration des conditions de vie de la population dans le domaine des transports, de l’approvisionnement en eau potable, de l’énergie et du numérique.

– Le troisième axe, un capital humain fiable au service du développement : des progrès significatifs ont été réalisés dans les domaines de l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système éducatif, ainsi que de l’amélioration des soins de santé dispensés, en particulier aux groupes nécessiteux.

En outre, des efforts intensifs ont été déployés pour promouvoir le sport professionnel à tous les niveaux.

– Le quatrième axe : une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même : des progrès significatifs ont été réalisés grâce à la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes et d’initiatives dans divers domaines liés à la promotion du patrimoine culturel, au renforcement de la cohésion, à la politique de protection sociale (prise en charge des personnes handicapées, protection des enfants et autonomisation des filles et des femmes).

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l’étranger a fait une déclaration sur la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation a fait une déclaration sur la situation intérieure.

Le ministre de la transformation numérique a présenté une déclaration relative à la transformation numérique tangible, dans laquelle il a abordé l’état actuel des projets les plus importants en cours de mise en œuvre, les mesures prises pour accélérer le rythme de mise en œuvre, les perspectives d’avenir et les défis qui devraient être soulevés.

La communication concerne onze (11) Projets, que nous citons notamment : 1) un intranet administratif haut débit (projet Riad); B) Le deuxième câble sous-marin; 3) connecter les villes avec des réseaux interurbains à fibre optique (dorsale nationale); 4) l’anneau local à fibre optique de Nouakchott; (5) centre de données 6) Numérisation des services publics.

Les perspectives couvrent de nombreuses mesures, dont notamment la qualification du cadre juridique en tant que catalyseur du développement de la filière numérique, l’extension du réseau d’interconnexion fibre optique entre les villes, la création d’un Cloud privé national et le développement de solutions numériques pour les secteurs de la santé et de l’agriculture afin de tirer parti des avantages des technologies numériques pour améliorer la qualité des services et la rentabilité.

Les principaux défis identifiés concernent une coordination efficace, la mobilisation de ressources financières et humaines qualifiées, l’amélioration des relations avec les partenaires internationaux dans ce domaine.

Le ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement a fait une déclaration concernant le problème de l’approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable.

Cette déclaration a pour but d’informer le gouvernement sur le problème de l’approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable, et sur les mesures programmées à cet effet afin de mettre fin aux problèmes observés ces dernières années, notamment les perturbations causées par la forte turbidité des eaux du fleuve Sénégal.

Enfin, le Conseil a adopté les deux mesures individuelles suivantes :

Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Institutions publiques

Société Nationale des Eaux

– Directeur général : Hamza Thiam, ancien directeur général de la société sidérurgique arabe (SAFA), filiale de la Société Nationale industrielle et Minière (SNIM) ؛

– Directeur général adjoint : Abdoullah Mohamed Yeslim Deddi, ancien conseiller technique du directeur général de la SNDE.