Le chinguitt des émirs et le fouta des Almamys ( chbih)

Les principaux fondamentaux de notre mère patrie la Mauritanie se traduisent par des droits intangibles, à la fois politiques et sociaux, octroyés à l’ensemble des mauritaniens et citoyens sa distinction notre constitution est la pour l’attester » la loi doit être la même pour tous » honneur, fraternité et justice.

Vivre ensemble en paix, c’est accepter les différences, être à l’écoute, faire preuve d’estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d’harmonie et les populations n’attendent que ça !

Revenons aux fondamentaux du vivre-ensemble en Mauritanie. Il est essentiel de reconnaître que les communautés mauritaniennes n’ont pas de problème inhérent de coexistence.

Le véritable défi réside plutôt dans les tentatives de division orchestrées par certains individus ou groupes qui cherchent à semer la discorde pour leurs propres intérêts.

Il est important de rappeler que la Mauritanie est un pays indivisible. Malgré notre diversité culturelle, ethnique et nous, partageons tous un territoire commun et une histoire mutuelle. C’est cette unité qui fait la richesse de notre pays.

Nous devons rester vigilants face à ceux qui essaient de diviser notre société, en reconnaissant les tentatives de manipulation et en travaillant ensemble pour renforcer nos liens. Promouvoir la compréhension mutuelle, le respect des différences et l’égalité entre tous les Mauritaniens est essentiel pour préserver notre cohésion sociale.

En renforçant les valeurs d’unité et de solidarité, nous contribuons à construire un avenir meilleur pour notre pays, où chaque individu se sent inclus et respecté.

Le vivre-ensemble en Mauritanie repose sur notre capacité à transcender les divisions artificielles et à célébrer notre diversité comme source de force et de richesse collective.

Ensemble, nous pouvons promouvoir un climat de paix, de tolérance et de respect mutuel en Mauritanie, faisant de notre pays un exemple de coexistence harmonieuse pour les autres nations.

Nos engagements doivent dépasser notre tribu, notre classe sociale, ce qui signifie que nous devons adopter une perspective nationale soyez certains, que l’engagement de la Mauritanie a cet égard est total.

Abdoulaziz DEME

Le 29 septembre 2023