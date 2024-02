Le bilan du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani : l’accent est mis sur le développement social en Mauritanie, avec des initiatives visant à améliorer la sécurité financière des retraités, à garantir l’accès aux soins de santé pour l’ensemble de la population à travers la couverture maladie universelle, et à lutter contre la pauvreté à Taazour avec l’allocation d’un budget conséquent.

Ces actions sont des avancées significatives dans le domaine du développement social et économique en Mauritanie. La valorisation des retraites des fonctionnaires, la création d’une couverture maladie universelle et l’engagement à lutter contre la pauvreté démontrent une volonté politique de promouvoir le bien-être des citoyens et d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables

Abdoulaziz DEME

coordination des amis du président Mohamed ould cheikh Ghazouani en France et en Europe