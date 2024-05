Editorial le Calame : La clé du changement

Les Mauritaniens se rendront aux urnes le 29 Juin prochain pour (ré)élire leur président de la République. Une élection sans enjeu, serait-on tenté de dire, tant le Président sortant part largement favori. Bénéficiant du soutien de l’Armée, des notabilités, de l’Administration et d’un parti omniprésent, il voit déjà les initiatives de soutien à sa candidature pousser comme des champignons. Une pratique à laquelle nous sommes habitués chaque fois que le président sortant annonce sa candidature, la flagornerie restant la « qualité » la mieux partagée dans cette contrée. Et n’est apparemment pas près de s’éteindre. Mais un mince espoir est en train de s’infiltrer dans les esprits. Le changement intervenu au Sénégal il y a quelques semaines, lorsqu’un candidat sorti de prison battit sans coup férir celui du système pourtant en place depuis douze ans, va-t-il donner des idées à notre jeunesse ? Les candidatures de Biram, maître El Id, Noureddine et Ahmed ould Haroun – s’ils réussissent à passer l’obstacle desparrainages – pourraient-elles peser face au candidat du système ? L’obliger à un second tour ? C’est d’autant moins sûr que le nerf de la guerre risque de leur faire défaut, alors qu’ils sont pratiquement inaudibles à l’intérieur du pays où les notables et les chefs de tribu font encore la loi. On est loin du Sénégal où c’est la troisième fois qu’un candidat antisystème remporte haut la main l’élection présidentielle. Quand prendrons-nous ce chemin ? Lorsque notre jeunesse saura qu’il vaut mieux combattre que battre en retraite et prendre le chemin de l’exil. Le statu quo a encore de beaux jours devant lui et ce n’est pas demain la veille qu’on se réveillera pour dire basta ! « Allah ne change pas la condition d’un peuple », a dit le Seigneur Tout-Puissant, « tant que ses membres n’ont pas changé ce qu’ils portent en eux-mêmes » (Sourate 13, verset 11).

Ahmed ould Cheikh

Le Calame