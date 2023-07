L’ancien Premier ministre, Ould Bechir interrogé par le tribunal pénal

Le tribunal pénal spécialisé dans les crimes de corruption a interrogé mardi matin l’ancien Premier ministre Mohamed Salem Ould Bechir, dans le cadre du procès des accusés dans ce qui est devenu « le dossier décennie« .

Les questions du tribunal ont porté sur la période de son mandat en tant que gérant des sociétés Snim et Somelec, où il a confirmé qu’au cours de son mandat, il avait été convoqué à la société Somelec afin de mettre en œuvre un projet lié à l’éclairage de trois axes routiers dans la capitale Nouakchott grâce à l’énergie solaire, et qu’une société espagnole avait remporté le projet en 2012 sans commencer à y travailler. Soulignant que le financement de ce projet n’était pas parvenu à la société Somelec et n’était pas intéressé à le fournir, et qu’il avait ensuite appris après son retour d’un voyage à l’étranger que le directeur adjoint de la société avait remis le dossier au ministère à la demande de ce dernier.

Ould Bechir a ajouté que peu de temps après son arrivée, il avait reçu l’ordre de confier le projet à une entreprise chinoise qui effectuait des travaux à la présidence à l’époque, et qu’il avait contacté l’entreprise et leur avait demandé une présentation technique sur l’éclairage des routes qu’il voulait que l’entreprise accomplisse.

Ould Bechir a ajouté qu’il a immédiatement envoyé une lettre au Département de l’Électricité du Ministère de tutelle, auquel appartient l’entreprise, afin d’assumer ses responsabilités notamment en tant qu’entité concernée, ajoutant qu’il insistait sur l’existence d’une autorisation écrite du ministre en prévision de tout problème lié au déroulement du projet.

Ould Bechir a souligné qu’il avait alors découvert que l’entreprise chinoise en question bénéficiait d’un grand soutien de deux influenceurs mauritaniens, ajoutant que la fusion d’ATTM et d’ENER visait à créer une grande entreprise nationale, et qu’en tant que gérant de Snim à cette époque, il a affecté l’un des cadres de l’entreprise qui assumait, selon lui, ses responsabilités selon les besoins.

Après la fin de la présentation faite par l’ancien Premier ministre Ould Bechir, le président de la cour lui a posé sa deuxième question, sur leur appréciation de cette fusion et ses effets positifs et négatifs sur les deux institutions

Le Premier ministre a répondu : (en tant que organe de décision, je n’ai pas remarqué d’effets négatifs ou de répercussions qui ont accompagné le processus de fusion entre les deux sociétés, au contraire, j’ai vu de grands effets positifs dans le processus, y compris une plus grande taille pour ATTM opérant sous ma tutelle à ce moment-là, et lui donnant un fort coup de pouce à la concurrence non seulement dans l’espace local mais dans les régions voisines, d’autant plus qu’il achevait des projets géants au Mali voisin.

Bien sûr, je ne vois aucune justification pour amplifier ce qui était considéré comme les effets négatifs laissés par cette fusion.

Dans le cadre de l’emploi et des licenciements, les mesures nécessaires ont été prises pour que les techniciens et techniciens qui exerçaient leurs fonctions chez ENER les intègrent dans ATTM et conservent les mêmes emplois. les travailleurs qui auraient été une surcharge pour l’entreprise et n’auraient pas trouvé ce qu’ils faisaient dans l’entreprise ont obtenu tous leurs droits et ont été licenciés après avoir déposé au Conseil des ministres leurs droits juridiques et financiers comme le stipulent les procédures bien connues.

Je n’ai d’ailleurs jamais entendu parler de particuliers bénéficiant d’une telle fusion.)

Dans sa troisième question, le président du tribunal a déclaré : cette fusion, a-t-elle abouti à ce qu’ATTM supporte la charge du remboursement des dettes d’ENER ?

L’ancien Premier ministre Ould Bechir a répondu : (Je n’ai jamais entendu parler de ce sujet, et je ne peux pas manquer de tels détails s’il y en avait, et ces dettes auraient été programmées et déduites de la valeur de ladite entreprise, mais je ne connaissais pas une telle chose auparavant.).