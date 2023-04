Dossier de la décennie: l’ancien ADG de la SNIM témoigne devant le tribunal.

L’ancien Administrateur Directeur Général de la SNIM témoigne devant le tribunal dans l’affaire de la vente de la mine de F’derick.

L’ancien directeur de la Société Nationale de l’industrie et des mines (snim), Hassena Ould Ely a déclaré que l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz l’avait contacté en mai 2019 pour l’informer de l’existence d’investisseurs australiens intéressés par la mine de F’derick, et lui a demandé de se mettre d’accord avec eux sur le sujet.

Hassena Ould Ely témoignait devant le tribunal correctionnel chargé des crimes économiques, lorsqu’il a déclaré que la mine n’avait pas été vendue, car cela n’est pas possible et n’est pas de la compétence de la SNIM.

Ould Ely a expliqué qu’il était d’accord avec les investisseurs australiens envoyés par Ould Abdel Aziz pour qu’il y ait un partenariat avec la SNIM, et le partenariat stipule que l’exploitation de la mine nécessite un investissement de 360 millions de dollars.

Il a déclaré au tribunal que la SNIM aurait profité de la vente des services du transport du fer, l’exploitation du port minéralier en plus de la vente des services d’eau et d’électricité.

Il a ajouté que les investisseurs australiens avaient quitté la Mauritanie avec l’intention d’envoyer une réponse dans les deux semaines, mais c’était leur dernière promesse, car ils avaient complètement disparu.

Bien que l’accord n’ait pas été annoncé à l’époque, une source privée a confirmé à Sahara Media dans une nouvelle publiée le 25 mai 2019, la signature d’un accord entre laSNIM et une société australienne pour l’exploitation de la mine de F’Dérick.

La mine a déjà été exploitée de1963 à 1983, mais en raison du niveau de profondeur auquel la mine est devenue, l’exploitation a été arrêtée depuis cette période (c’est-à-dire il y a quatre décennies) et l’entreprise n’a pas pu l’exploiter malgré la succession de plusieurs directions sur la pyramide de l’entreprise.

Mais l’accord a été largement contesté au sein des employés, dont beaucoup se sont opposés à la cession de la minede F’derick en faveur des Australiens.

Le 18 octobre 2019, quelques mois après l’élection du Président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, la transaction fut annulée par la direction de la SNIM.

Hassena Ould Ely a été entendu par ailleurs sur l’octroi de bourses à Paris pour la scolarité d’enfants de Mohamed O. Msaboue, gendre de l’ancien président et enfin l’usine de montage des avions que des investisseurs américains envisageaient d’installer à Nouakchott.

A propos de ce second dossier, ould Ely a affirmé qu’à son arrivée à la tête de la SNIM, il avait été contacté par la représentation de la société à Paris demandant la signature d’un accord de loyer au profit de la scolarité des enfants d’ould Moussabou, gendre de l’ancien président qui avait été nommé au sein de ce bureau, depuis quelques années alors qu’il travaillait dans le domaine du commerce et le fret.

Soulugnant qu’il avait reçu la demande adressée par le responsable du bureau, actuel administrateur directeur général de la SNIM et qu’il avait demandé si les 7 employés du bureau à Paris bénéficiaient eux des mêmes avantages, ce à quoi le directeur du bureau avait répondu par la négative.

Ajoutant que la bourse ses enfants d’ould Msaboue existait déjà avant lui et qu’il semble qu’il s’agisse d’ailleurs d’un usage dans la société.

En ce sens ; il a réaffirmé qu’il avait beaucoup regretté de ne pas avoir licencié Ould Msaboue lequel est éternellement absent et sans rendement pour la société.

Ould Msaboue qui fait partie des personnes accusées dans le dossier de la décennie, comparait actuellement devant le tribunal.

