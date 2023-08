Lancement national du ROGEAP au Cameroun : le projet de la CEDEAO et la BAD étend ses activités vers les pays de l’Afrique du Centre.

Le Projet Régional d’Accès à l’Électricité hors Réseau (ROGEAP) a officiellement démarré ses activités ce vendredi 18 Août 2023 à Yaoundé au Cameroun. C’était au cours d’un atelier de sensibilisation dont les travaux ont connu la participation des représentants de la Commission de la CEDEAO, du Ministère en charge de l’Eau et de l’Energie du Cameroun, de la Banque Mondiale et les parties prenantes des secteurs privé et public y compris les organisations de la société civile, les associations professionnelles, les médias, ONG et Banques commerciales du Cameroun.

Au cours de cet atelier, les participants ont eu l’opportunité de suivre une présentation sur le mécanisme de mise en œuvre du projet ROGEAP au niveau des 19 Etats membres concernés par cette initiative que sont les 15 pays de la CEDEAO et 4 autres de l’Afrique subsaharienne : Centrafrique, Cameroun, Tchad, Mauritanie. Cet atelier a également permis de sensibiliser les acteurs sur les technologies solaires PV (hors-réseau) pour faciliter la mise en place d’un cadre réglementaire favorable au développement du marché des produits solaires PV hors réseau au Cameroun.

A Yaoundé, les travaux de l’atelier ont été officiellement lancés par M. Laurent NGOUIGA, Conseiller Technique Numéro 1, représentant le ministre de l’Eau et de l’Energie du Cameroun, en présence de M. Momodou NJIE, Sénior Energy Specialist de la Banque Mondiale et M. Arnaud KOUADIO BA, Expert Suivi-Evaluation du ROGEAP, représentant le Commissaire Sédiko Douka en charge des Infrastructures, Energie et Digitalisation de la CEDEAO.

Pour rappel, le ROGEAP est mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Il a pour objectif d’accroître l’accès aux services d’électricité durable dans les 15 États membres de la CEDEAO et 4 autres pays africains (Mauritanie, Centrafrique, Tchad et le Cameroun) pour les ménages, les entreprises commerciales et les infrastructures communautaires publiques de santé et de l’éducation par des systèmes solaires. D’un montant de 338,7 millions USD, le projet est financé par la Banque mondiale, le Fonds de Technologie Propre (CTF) et la Coopération néerlandaise (DGIS).

Source: lactuacho