Les réseaux électriques de l’Afrique de l’Ouest interconnectés

Les réseaux électriques de l’Afrique de l’Ouest sont désormais interconnectés grâce au succès de la synchronisation permanente

Le Système d’Échanges d’Énergie Électrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA) a récemment franchi une étape importante dans la réalisation de son mandat visant à interconnecter les réseaux de transport d’énergie électrique des États membres de la CEDEAO et à créer un marché régional de l’électricité unifié.

L’EEEOA est heureux d’annoncer le succès de la synchronisation permanente des réseaux électriques de douze pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

Désormais, les réseaux électriques de ces pays fonctionnent comme un seul réseau sous la supervision du Centre d’Information et de Coordination (CIC) de la WAPP et des Dispatchings nationaux de ces pays.

Cette étape décisive, réalisée le samedi 8 juillet 2023 à 4h50 (GMT), marque une avancée significative vers l’intégration des systèmes électriques de l’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la mise en œuvre du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO.

Cette réalisation est le résultat de nombreuses années d’efforts concertés de la part de toutes les parties concernées, y compris les leçons tirées des tentatives infructueuses de synchronisation en 2017 et 2020.

Elle a été rendue possible grâce à une subvention de 21,5 millions de dollars US de la Banque mondiale à l’EEEOA, qui a financé les études de réseau nécessaires ainsi que l’acquisition et l’installation des équipements requis.

Elle a été rendue possible grâce à une subvention de 30 millions d’euros de l’Union européenne à l’EEEOA, qui a permis la construction et l’équipement du CIC, qui supervise le réseau électrique régional.

La dernière étape de ce processus d’unification des réseaux électriques de l’Afrique de l’Ouest consiste à synchroniser la zone 1, comprenant les réseaux interconnectés du Nigeria, du Niger et une partie des réseaux interconnectés du Togo et du Bénin. Cette dernière étape devrait être achevée d’ici la fin de l’année 2023, à la fin des travaux d’ajustement et d’essais en cours au Nigeria.

La synchronisation de l’ensemble des réseaux électriques nationaux et la mise en œuvre du Marché Régional de l’Électricité permettront la mutualisation des ressources énergétiques de la sous-région, garantissant ainsi la fourniture d’électricité à un coût concurrentiel pour les populations.

De plus, elle favorisera le partage des réserves de fréquence et l’assistance mutuelle en cas de perturbations, améliorant ainsi la fiabilité globale du réseau de transport interconnecté de l’EEEOA.

L’EEEOA reste engagé envers l’intégration énergétique régionale. Le succès de cette synchronisation marque une étape majeure dans ce voyage, démontrant la résolution et la détermination des États membres à renforcer leur coopération et à construire un avenir énergétique solide et durable pour l’Afrique de l’Ouest.

Nous tenons à remercier sincèrement la Banque mondiale et l’Union européenne, qui sont les principaux bailleurs de fonds de cette activité. Nous sommes également très reconnaissants envers tous les Partenaires techniques et financiers de la WAPP qui soutiennent nos activités et financent les infrastructures régionales que nous sommes en train de construire dans le cadre de la mise en œuvre du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO.

