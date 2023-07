Table ronde pour l’interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali

Le Ministère de l’Économie et du développement durable, en coopération avec le Ministère du Pétrole, des Minéraux et de l’énergie, a organisé une table ronde en présence des ambassadeurs de France et de l’Union européenne pour mobiliser les fonds nécessaires au projet d’interconnexion électrique entre la Mauritanie et la République du Mali à travers la cité de grâce.

La table a été suivie par les deux :

– Banque Africaine de Développement

– Banque Mondiale ;

– Banque Européenne d’Investissement

– Banque Islamique de Développement

– Banque Ouest Africaine de Développement

La Table ronde a réuni les ministres de l’Économie, du Développement durable, du Pétrole, des Minéraux, de l’Énergie et de l’environnement, ainsi qu’un représentant du gouvernement de la République du Mali et un représentant de l’Agence japonaise de coopération.

– Banque Islamique de Développement

– Banque Ouest Africaine de Développement

La Table ronde a réuni les ministres de l’Économie, du Développement durable, du Pétrole, des Minés, de l’Énergie et de l’environnement, ainsi qu’un représentant du gouvernement de la République du Mali et un représentant de l’Agence japonaise de coopération.