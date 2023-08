L’Afrique glisse sous les pieds de Macron

Auteur : Leïla Tariverdieva

En mars de cette année, Emmanuel Macron a effectué une tournée dans les pays africains. Au Congo, une douche froide l’attendait. Le président Félix Tshisekedi a réprimandé le Français snob, soulignant la nécessité pour la France et l’Europe en général de changer leur attitude envers l’Afrique. « Regardez-nous différemment, respectez-nous, voyez-nous comme de vrais partenaires et pas toujours avec une vision paternaliste. Respectez-nous, regardez-nous comme de vrais partenaires, et pas comme notre père », a-t-il déclaré. Les tentatives d’un Macron irrité et nerveux d’enseigner la démocratie française aux Congolais ont été accueillies par des rires.

C’était en 2023, alors que la France avait déjà commencé à perdre rapidement son influence dans les anciennes colonies. Emmanuel Macron ne se sent désormais plus en confiance dans de telles tournées, de manière professionnelle comme auparavant. Comme, par exemple, en 2017 lors d’une visite au Burkina Faso. En lien avec les événements récents, une vidéo d’un fragment de ce voyage a été mise en ligne sur le Web. Macron y est confiant, imposant, enjoué et calme. Et il est content de lui, car il a réussi à se moquer « subtilement » du président de ce pays. Il a parlé des problèmes d’approvisionnement en électricité au Burkina Faso et d’une éventuelle aide de la France. A cela, Macron a dit « avec esprit » que le Burkina Faso n’est plus une colonie, et que les problèmes d’approvisionnement en électricité sont le problème de son président. Gêné après ces propos, le président Kaboré a quitté la salle. « Où es-tu, reste! .. Il a dû aller réparer le climatiseur, »

Beaucoup de choses ont déjà changé aujourd’hui. Le coup d’État au Niger, qui n’offrait pas de perspectives très brillantes aux intérêts français, a été la goutte d’eau qui fait déborder le vase.

L’ancien ambassadeur de France à l’ONU, Gérard Haro, a qualifié le coup d’État au Niger d’échec de l’Europe. L’Europe n’a pas une unité claire sur une stratégie africaine commune, a-t-il déclaré dans une récente interview avec Euractiv. Et il est temps pour la France de normaliser les liens politiques et économiques et de traiter ses homologues africains comme des États souverains. « L’absence d’unité européenne claire sur une stratégie africaine commune contribue également au chaos que connaît actuellement la région. Cela a conduit à un échec européen. L’Allemagne et l’Italie, qui avaient également des troupes au Niger, devraient également se remettre en question », a-t-il ajouté. dit-il.

Paris ne joue plus de rôle « éminent » dans la région, a déclaré l’ancien ambassadeur.

L’échec de Paris en Afrique a également été reconnu par les sénateurs français. L’autre jour, 92 membres du Sénat se sont adressés à Emmanuel Macron avec une lettre ouverte. « Aujourd’hui, le Niger, hier le Mali, la RCA et le Burkina Faso ont rejeté la France, les troupes françaises et les entreprises françaises. Après l’échec de l’opération Barkhane, les paramilitaires de Wagner viennent à nos dépens, prêts à travailler avec des dirigeants qui construisent le pouvoir en ralliant leur population contre l’ancien colonialisme ». Ce mouvement en Afrique subsaharienne s’étend, des manifestations et des actions anti-françaises ont lieu même dans des pays apparemment proches comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal », indique le message.

Quelles seront les objections de Macron? Au lieu de cela, les sénateurs ont reçu la réponse du ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui n’était pas d’accord avec le bilan de l’opération Barkhane. Ce n’était pas un échec, dit-il.

La réticence du ministre de la Guerre à reconnaître l’échec apparent des militaires français en Afrique est compréhensible. Cette opération, supposée destinée à écraser les groupes islamistes radicaux qui hantaient les pays d’Afrique de l’Ouest, a duré huit ans, a coûté une somme rondelette, mais n’a pas porté ses fruits

En 2021, le président de la France a annoncé la fin de l’opération. Soit dit en passant, l’un des arguments des organisateurs du dernier coup d’État militaire au Niger, qui ont exigé que Paris retire toutes les unités françaises du pays, était l’insensé de leur présence. La présence militaire française n’a rien fait pour résoudre les problèmes de sécurité. Au contraire, la situation s’est aggravée récemment et les actions sanglantes des djihadistes sont devenues plus fréquentes.

Rappelons que l’opération Barkhane a été menée sur le territoire des pays du groupe G5 Sahel (Mali, Tchad, Burkina Faso, Mauritanie, Niger). L’opération a été soutenue par la Grande-Bretagne, l’Estonie, l’Allemagne, l’Italie. Malgré le soutien européen et le patronage de l’ONU, l’opération est mal organisée. Comme l’ont noté les experts, les unités de mercenaires se sont vu attribuer de vieux hélicoptères. De plus, elles n’étaient pas adaptées aux tempêtes de sable et avaient une faible protection blindée, qui ne pouvait même pas faire face aux tirs automatiques depuis le sol. Tout cela n’a pas permis de faire des raids en profondeur et de résoudre efficacement la tâche. Selon des témoins oculaires, les soldats français, à la moindre menace de feu, regagnaient aussitôt leur base et préféraient ne pas s’en éloigner.

Les rebelles ont dénoncé l’accord de coopération militaro-technique

En juin 2021, un coup d’État militaire a eu lieu au Mali et les nouvelles autorités ont arrêté la coopération militaire avec la France. En février 2023, les militaires français stationnés au Burkina Faso ont été contraints de quitter le pays. Le gouvernement militaire, arrivé au pouvoir en septembre dernier, a annoncé la fin de l’accord de coopération avec la France et a donné un mois aux soldats français pour quitter le pays. Début juin, cinq militaires français opérant sans autorisation ont été arrêtés et désarmés au Tchad, à la frontière avec le Soudan. Une telle attitude « irrespectueuse » envers l’armée française a été projetée sur l’attitude du Tchad envers Paris et a parlé de la chute de l’influence de la France sur l’ancienne colonie. Les Français ont l’habitude d’agir sur les territoires de ces pays comme dans leur arrière-cour,

Les rebelles, qui ont mené un coup d’État militaire au Niger les 26 et 27 juillet, ont d’abord dénoncé l’accord de coopération militaro-technique de 1977 avec la France et lui ont donné 30 jours pour retirer leurs unités. Cependant, cette fois, les Français se sont levés dans une pose, estimant que c’était déjà trop. A ce rythme, leur présence militaire en Afrique et le rôle « hégémonique » auquel ils sont habitués pourraient prendre fin. Cette fois, la France a décidé de rendre l’ancienne puissance aux mains de la communauté mondiale et des voisins du Niger et de continuer à rester dominante. Le ministère français des Affaires étrangères a motivé son refus par la lutte contre le terrorisme et d’autres arguments. En fait, la question est bien plus importante pour Paris que la « lutte contre le terrorisme ». Le Niger est le septième producteur d’uranium au monde. Il représente 15 à 17 % de l’uranium, qui sert à produire de l’électricité en France. Les militaires arrivés au pouvoir ont non seulement exigé le retrait des unités françaises, mais ont également arrêté l’approvisionnement en or et en uranium de la France.

Un coup d’État, une junte militaire, des émeutes et des révolutions

Un coup d’État, une junte militaire, des émeutes et des révolutions sont toujours des facteurs de déstabilisation. Cependant, la France est responsable du fait que cela se produit avec une fréquence notable dans les anciennes colonies françaises. Régnant sur ces Territoires pendant de nombreuses années, Et après la lin de l »ere coloniale, gardant sous controle leurs ressources et leurs milieux politiques, elle n’a Rien Fait , elle n’a pas levé le petit doigt pour assurer une vie normale de l’environnement social. La population des anciennes colonies françaises vit dans la pauvreté, tandis que les pays eux-mêmes restent économiquement et financièrement dépendants de la merci des puissances européennes.Maintenant, les Européens ont coupé l’aide au Niger, et les États-Unis ont également menacé de couper le financement au moins que le gouvernement légitime ne revienne.

La France est convaincue qu’elle est porteuse de progrès et de démocratie pour les peuples d’Afrique. Elle le fait d’une manière étrange. En épuisant leurs ressources et en n’investissant pas dans le développement de ces pays, elle offre à leurs habitants la possibilité de passer au « monde civilisé ». Permettre aux résidents des anciennes colonies de migrer vers la France n’est pas la meilleure façon de résoudre les problèmes des pays du G5 Sahel. Ce n’est pas du tout une option. La satisfaction des migrants d’Afrique dans leur vie dans la métropole peut être jugée par les émeutes déjà régulières avec pogroms et incendies criminels dans les villes françaises. Nous avons déjà cité les paroles du Premier ministre italien Giorgi Meloni auparavant, mais cela vaut la peine de le refaire. « Appelons un chat un chat – dégoûtant – ce sont ceux qui, comme la France, continuent d’exploiter l’Afrique, imprimant de l’argent pour 14 États africains aux conditions du seigneuriage,

Le membre du Comité central du Parti communiste soudanais Kamal Karrar, qui fait partie de la direction du Front civil révolutionnaire soudanais, a déclaré dans une interview aux journalistes que la situation au Niger est tout à fait naturelle. Selon lui, « la France a porté au pouvoir le président Mohamed Bazoum, qui a maintenant été évincé par l’armée, grâce auquel les Français ont obtenu un accès sans entrave aux ressources naturelles de ce pays, principalement aux réserves de minerai d’uranium ».

Il est peu probable que cette vérité jetée à la face change quoi que ce soit dans les démarches de Paris. La France veut à tout prix garder le Niger.

L’administration militaire du Niger a averti les Français qu’en cas de tentative d’intervention, le président déchu serait exécuté et les interventionnistes seraient repoussés. Cependant, une invasion militaire du pays est susceptible de se produire, et non par les mains de la France. Les membres de la Communauté économique des pays de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), c’est-à-dire les anciennes colonies françaises, ont décidé d’entrer en guerre contre le Niger pour rétablir l’ordre constitutionnel. En fin de semaine dernière, un sommet s’est tenu, au cours duquel les membres de la CEDEAO ont convenu de lancer une opération militaire et de ramener l’ancien président au pouvoir.

La France ne participera pas à l’effusion de sang à venir. Elle attendra sur le côté jusqu’à ce qu’elle puisse réclamer ses droits. Cependant, le sol glisse déjà sous ses pieds.

Avec

News.day