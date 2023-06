La reine Rania tient la reine Letizia par la taille lors de leurs aimables retrouvailles à Madrid

Deux reines de l’élégance se sont retrouvées ce lundi 19 juin à Madrid. La reine Rania de Jordanie accompagne son époux en Espagne et elle a profité de ce voyage pour effectuer une visite de son côté avec la reine Letizia. Les retrouvailles ont lieu trois semaines après le mariage en grande pompe du prince héritier Hussein, mariage auquel Letizia et Felipe s’étaient désistés…

Marques d’affection et grands sourires lors des retrouvailles entre Letizia d’Espagne et Rania de Jordanie

La bonne entente entre la famille royale espagnole et la famille royale hachémite est de notoriété publique. Le roi Juan Carlos entretenait d’excellentes relations avec le roi Hussein de Jordanie. C’est donc lui et la reine Sofia qui se sont rendus à Amman, le 1er juin 2023 pour assister au mariage du prince héritier Hussein. Mis à part le roi Charles III, les autres souverains européens absents au mariage avaient décliné l’invitation pour des raisons de santé… à l’exception du roi Felipe et de la reine Letizia, 50 ans.

Bien que Felipe VI et Letizia aient boudé le mariage royal le plus important de l’année, la reine Rania, 52 ans, ne semblait pas en vouloir à son homologue lorsqu’elles se sont retrouvées à Madrid ce 19 juin 2023. Les deux reines, reconnues chacune comme des icônes de la mode dans leur pays, ont effectué une visite conjointe à l’École supérieure de conservation et de restauration du Patrimoine national, au Palais royal de Madrid.

Les deux reines de la mode se retrouvent à Madrid pour une visite valorisant le savoir-faire et l’artisanat

Les deux reines ont été reçues par les responsables du Patrimoine national et le directeur technique des ateliers. Ces ateliers sont des formations proposées à des jeunes chômeurs de moins de 25 ans, qui découvrent un métier valorisant l’artisanat et le savoir-faire, dans l’espoir d’une reconversion ou de trouver un emploi dans un secteur qui demande des compétences que l’on peut acquérir uniquement en suivant ce type de formations spécifiques.

La reine d’Espagne et la reine de Jordanie ont eu droit à une visite des ateliers d’ébénisterie et de dorure. Elles ont ensuite discuté avec les étudiants et découvert les techniques qu’ils apprennent dans l’atelier de reliure. La visite s’est terminée par la découverte des ateliers de tapisserie, de jardinage et de sellerie.

La reine Rania portait une robe noire Dior de la nouvelle collection 2024. À la sortie des ateliers, elle avait parfait son look en portant des lunettes de soleil rose Saint Laurent. La reine Letizia portait une robe en jacquard Diego Estrada et ses slingbacks fuchsias Carolina Herrera aux pieds.

La reine Rania est en Espagne pour accompagner son époux à une réunion du processus d’Aqaba, qui aura lieu demain à Cordoue. Après la visite des ateliers du Patrimoine national, Letizia et Rania ont participé à un lunch offert par le roi Felipe, en l’honneur de la venue du roi Abdallah II. Le prince Hachem, dernier des quatre enfants du couple royal hachémite, accompagne ses parents lors de ce voyage en Espagne.

