La Région de Nouakchott fournit une aide médicale au Centre Hospitalier de l’Amitié

La Région de Nouakchott a fourni aujourd’hui vendredi du matériel médical et des consommables médicaux au Centre hospitalier de l’Amitié dans la capitale, Nouakchott Sud.

Ce don a été reçu par le Directeur général, le Dr Moustapha Ould Abdallah.

A cette occasion, la responsable de la Commission des Affaires Sociales du Conseil Régional de Nouakchott, Mme Aicha Diallo, a souligné la détermination de la région de Nouakchott à poursuivre son soutien aux services de santé et à œuvrer pour renforcer le partenariat et la coopération avec tous les hôpitaux et centres de santé de la capitale, pour rapprocher les services des citoyens, fluidifier et développer le programme de prise en charge des patients les plus nécessiteux. Ce que la Région de Nouakchott fait depuis un moment.