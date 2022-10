La ministre de l’Action sociale rencontre une mission médicale chinoise

Mme Savia N’Tehah, ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille,ministre de la Santé par intérim, a tenu lundi soir, une réunion avec une mission médicale de la République populaire de Chine, conduite par le président de l’institution GX, vice-président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, M. Lan Shen Yang.

Les deux parties ont discuté du niveau de partenariat existant entre les deux pays, et des aspects de soutien et de coopération qui existent entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, notamment dans le domaine de la construction des édifices sanitaires et de la formation des cadres de santé en plus du grand appui dans la lutte contre la Covid- 19 en Mauritanie.

Quant au deuxième axe de cette rencontre, les échanges ont porté sur les aspects de l’intervention de l’institution GX, qui repose sur la réalisation d’opérations oculaires (médecine) et l’échange d’expériences dans le domaine de la santé en général sans compter la préparation à faire face aux cas critiques et urgents.

Au cours de la rencontre, une présentation a été donnée à GX, qui est un organisme à but non lucratif qui vise à créer des partenariats internationaux dans le domaine de son intervention axée sur la santé.

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé et de l’ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de notre pays.

La coopération mauritano-chinoise est frutueuse dans le domaine de la santé et les autorités sanitaires remercient la république populaire de Chine pour les aides consenties à la Mauritanie en général et plus particulièrement dans le domaine de la santé des populations.