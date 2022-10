La ministre de l’Action sociale discute avec le D.E de la BM

La ministre de l’Action sociale discute avec le directeur exécutif de la BM des moyens de renforcer la coopération

Mme Savia Mint N’Tehah, ministre de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille a reçu vendredi, en audience dans son bureau à Nouakchott, SEM. Alphonse Ibi Kouagou, directeur Exécutif du Groupe de la Banque mondiale.

Les deux parties ont discuté des voies et mécanismes pour renforcer la coopération conjointe entre notre pays et cet organisme international, notamment s’agissant de l’action sociale, de l’enfance et de la famille.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Ali Silly Soumaré, et de quelques hauts collaborateurs de la ministre.