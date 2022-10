Le Premier ministre reçoit le D.E du Groupe de la Banque mondiale

M. Mohamed Ould Bilal Messoud, le Premier ministre a reçu vendredi, en audience dans son bureau au Premier ministère à Nouakchott, SEM Alphonse Ibi Kouagou, directeur exécutif du Groupe de la Banque Mondiale.

A l’issue de la rencontre, le représentant de la Banque mondiale a fait une déclaration à l’agence mauritanienne d’information dans laquelle il a déclaré être en visite d’information en sa qualité de représentant de la Mauritanie au Conseil d’administration de la Banque mondiale. C’est à ce titre qu’il a rencontré le Premier ministre.

Cette rencontre a été l’occasion d’évoquer la coopération entre cette institution monétaire internationale et la Mauritanie et les efforts que déploie votre pays fait pour relancer son économie nationale dans le cadre de sa politique monétaire et en faveur de la croissance et du développement.

“J’espère dit-il, que cette coopération continuera de servir les intérêts communs”.

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, de la directrice de Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, et du conseiller du Premier ministre, chargé des Affaires économiques, M. Abderrahim Didi.