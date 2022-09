Le ministre des Affaires économiques reçoit le directeur exécutif au Groupe BM

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, M. Alphonse IBI Kouagou, directeur exécutif au Groupe de la Banque mondiale.

Cette audience a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de les booster davantage, en particulier, dans le domaine économique.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Yacoub Ould Ahmed Aicha, et du directeur général des financements et de la coopération économique, M. Mohamed Salem Ould Nani.

La Banque mondiale a engagé 40 millions de dollars supplémentaires dans un projet stratégique de préparation et de réponse à la COVID-19 afin de contribuer aux efforts de vaccination de la Mauritanie contre la pandémie et de garantir que 66,4 % de la population ait accès à des vaccins abordables et équitables (IDA) . Le pays a la couverture vaccinale la plus élevée d’Afrique subsaharienne. Cette institution mondiale intervient dans la lutte contre la pauvreté et dans plusieurs projets socio-économiques au niveau des communes.

Dans la continuité du Programme National Intégré d’Assistance à la Décentralisation, au Développement Régional et à l’Emploi des Jeunes, les projets qui appuient la décentralisation et le développement des villes intermédiaires productives viendront appuyer le développement de régions sélectionnées dans le sud et l’est du pays contribuant au processus de décentralisation . Il est financé à hauteur de 5 millions de dollars sur le budget de l`État avec un appui de 66 millions de dollars de l`Association internationale de développement (IDA). Ce projet a un impact direct sur les habitants des villes de Rosso, Kiffa, Selibaby, Aioun et des campagnes environnantes ainsi que sur les réfugiés et les communautés d`accueil du camp de M`bera, de Bassikounou, Nema et Adel Bagrou, qui bénéficieront d`un accès amélioré aux services municipaux ou à l`électricité produite à partir de sources d`énergie renouvelables ; sur plus de 140 entreprises formelles et 11 000 acteurs informels et sociaux, avec un accès optimal aux infrastructures et aux services dans le but de stimuler leur activité ; et sur le personnel et les représentants élus des institutions locales, dont les capacités seront renforcées.

Le projet d`appui au système de filets sociaux soutient la stratégie gouvernementale visant à protéger les ménages pauvres et vulnérables et investir dans leur capital humain afin de briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. Le projet appuie trois instruments essentiels :

Le registre social, lancé en 2016 pour faciliter l`identification des bénéficiaires potentiels de la protection sociale et offrir un mécanisme efficace et transparent de ciblage des populations pauvres et vulnérables. En 2022, plus de 190 000 ménages étaient inclus dans ce registre.

Le programme national de transferts sociaux de Tekavoul cible les ménages les plus pauvres qui bénéficient de transferts monétaires conditionnels. La couverture dure cinq ans et prévoit des transferts trimestriels en fonction de la participation à des activités conçues pour accroître les connaissances sur les pratiques familiales de base et accroître l’investissement dans le développement de la petite enfance.

Le programme soutient actuellement 70 000 bénéficiaires, dont 47 000 sont couverts par des projets d’aide à la sécurité sociale. Tous les ménages sélectionnés par le registre social bénéficient du programme Tekavoul grâce à un financement de projet de 6 000 Ugiya (équivalent à 160 USD) par an.

Depuis 2017, le Programme de Protection Sociale Réactive lors des Chocs (Elmaouna) a aidé des milliers de familles en situation d’insécurité alimentaire pendant la saison pré-récolte. En 2022, 65 000 ménages défavorisés et vulnérables au moment des récoltes bénéficieront de cette assistance et d’un projet pilote de mise à l’échelle verticale et horizontale du programme Tekavoul.

Le projet d’autonomisation des femmes et de dividende démographique au Sahel (SWEDD) vise à autonomiser les femmes et les adolescentes et à accélérer le changement démographique dans la région. Il cible les filles âgées de 10 à 19 ans qui présentent un risque élevé de mariage et de grossesse précoces et propose une gamme d’interventions adaptées à leur âge et fondées sur des données probantes pour mettre fin aux pratiques néfastes, améliorer les compétences générales et s’engager dans des interventions de soutien scolaire. et de promouvoir leur potentiel de gain.

La Mauritanie a financé le projet à hauteur de 77 millions de dollars, dont 2 millions de dollars proviennent du budget de l’État et 60 millions de dollars d’une subvention de l’IDA.

Le Projet Régional d’Appui aux Eleveurs du Sahel (PRAPS), lancé suite à la Déclaration de Nouakchott (octobre 2013), s’attaque aux principaux facteurs de vulnérabilité des populations pastorales (agricoles) au Sahel et les responsabilise par des interventions. résilience. Améliorer la santé animale, la gestion des ressources naturelles, le développement de l’élevage et l’inclusion économique et sociale, en particulier pour les femmes et les jeunes. Le secteur de l’élevage représente 14 à 16 % du PIB de la Mauritanie et joue un rôle important dans l’économie, le développement rural et la réduction de la pauvreté. La deuxième phase du projet (2022-2027) devrait bénéficier à plus de 1,35 million de personnes dans le pays, portant les ressources IDA de la Mauritanie à un total de 45 millions de dollars. En juin 2022, 42 millions de dollars supplémentaires ont été approuvés pour aider la Mauritanie à faire face à sa grave situation d’insécurité alimentaire. Les fonds soutiendront les efforts de redressement à court terme et intensifieront les interventions de renforcement de la résilience. 326 000 personnes dans la zone cible, située dans la bande sud le long de la frontière avec le Mali, en bénéficieront.

