Le Président de la République reçoit le président du Groupe de la Banque africaine de développement

Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République a reçu mardi en audience au Palais présidentiel à Nouakchott le président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Dr. Akinwumi Adesina, actuellement en visite en Mauritanie.

L’entrevue a abordé les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière et les moyens de la renforcer et de la développer afin de servir le développement économique de notre pays.

A l’issue de l’entretien, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement a expliqué que l’entrevue a été l’occasion de féliciter Son Excellence le Président de la République pour le niveau acceptable de l’économie mauritanienne malgré les circonstances internationales actuelles, et de féliciter le gouvernement mauritanien pour ses efforts en faveur du développement économique du pays qui a réalisé une performance remarquable faisant passer le taux de croissance de 0,8% en période Covid à plus de 5% actuellement.

Dans une déclaration à l’Agence Mauritanienne d’Information, il a réitéré l’engagement de son institution financière à soutenir la Mauritanie dans ses efforts de développement, notant que la BAD avait fourni un soutien financier substantiel, à la Mauritanie pour contribuer à promouvoir son développement.

Il a félicité la Mauritanie pour la manière dont elle a géré les exigences du remboursement de la dette, ce qui a limité son impact sur l’économie nationale, notant que des discussions étaient en cours avec le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement afin de créer des opportunités prometteuses pour renforcer l’économie mauritanienne.

Le Président du Groupe de la Banque africaine a précisé qu’il a évoqué entre autres sujets, la question de l’agriculture à laquelle la BAD attache une grande importance pour augmenter la production et réaliser l’autosuffisance ainsi que celle de la jeunesse et son rôle dans le développement.

Il s’est réjoui de voir sur place le projet d’approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott (Aftout Sahli) et le Port Autonome de Nouakchott, deux projets auxquels la Banque africaine de développement a contribué à la mise en œuvre.

L’entretien s’est déroulé en présence du ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, de M. Yahya Ould Kebd, et des responsables de la Banque.